¿Por qué Brasil juega de amarillo? La historia detrás de la camiseta más famosa del fútbol

Brazil's forward Neymar celebrates after scoring the opening goal during the Russia 2018 World Cup round of 16 football match between Brazil and Mexico at the Samara Arena in Samara on July 2, 2018. / AFP PHOTO / Fabrice COFFRINI / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MOBILE PUSH ALERTS/DOWNLOADS

Cuando se piensa en Brasil, es difícil separar la imagen de la selección de fútbol de su característica camiseta amarilla.

Es uno de los uniformes más reconocibles del deporte mundial, asociado a figuras como Pelé, Zico, Romário, Ronaldo, Ronaldinho o Neymar.

Sin embargo, durante buena parte de su historia, Brasil no jugó de amarillo.

Hasta 1950, la selección brasileña utilizaba principalmente una camiseta blanca con detalles azules. El uniforme estaba inspirado en los colores de la bandera nacional y acompañó al equipo durante varias décadas.

Pero todo cambió en el Mundial de 1950.

Una tragedia futbolera

En aquel entonces Brasil era el anfitrión de la Copa del Mundo y llegaba al partido decisivo como gran favorito. Más de 170.000 personas llenaron el estadio Maracaná de Río de Janeiro convencidas de que celebrarían el primer título mundial de su selección..

Pero ocurrió lo impensable y uno de los grandes relatos de la historia del fútbol: Uruguay derrotó a Brasil 2-1 en uno de los resultados más impactantes de la historia del fútbol.

El partido pasó a la historia como el “Maracanazo” y dejó una herida profunda en el país. La derrota fue vivida como una tragedia nacional. Durante años, muchos brasileños la recordaron como uno de los momentos más dolorosos de su historia deportiva.

La "Canarinha" no siempre existió: su origen se remonta a uno de los capítulos más dolorosos de la historia del fútbol brasileño. (Archivo)

En medio de la búsqueda de explicaciones surgió una idea: el uniforme blanco no representaba adecuadamente los colores de Brasil. Aunque la camiseta no tenía ninguna responsabilidad en la derrota, se convirtió en un símbolo incómodo de aquel fracaso.

La Confederación Brasileña de Deportes decidió entonces organizar un concurso nacional para diseñar una nueva indumentaria que incorporara los cuatro colores de la bandera: amarillo, verde, azul y blanco.

El ganador fue un joven ilustrador que en aquel entonces tenía 19 años llamado Aldyr Garcia Schlee. Su propuesta incluía una camiseta amarilla con detalles verdes, pantalón azul y medias blancas.

La nueva indumentaria fue adoptada oficialmente en 1954 y rápidamente comenzó a ser conocida como la “Canarinha”, en referencia al color de los canarios.

Con el paso de los años, aquella camiseta terminó convirtiéndose en leyenda ya que con ella Brasil conquistó sus cinco Copas del Mundo (es la selección más ganadora) y construyó una identidad futbolística.

Curiosamente, el creador de la camiseta más famosa de Brasil tenía una relación especial con Uruguay. Schlee nació cerca de la frontera entre ambos países y en varias entrevistas reconoció sentir simpatía por la selección uruguaya, precisamente la misma que había provocado el cambio de uniforme años antes. Porque qué son las grandes historias sin sus ironías.