Revista Dominical

¿Por qué Brasil juega de amarillo? La historia detrás de la camiseta más famosa del fútbol

Antes de convertirse en un símbolo mundial, Brasil jugaba de blanco, hasta que una tragedia les ocurrió...

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Por Jorge Arturo Mora
Brazil's forward Neymar celebrates after scoring the opening goal during the Russia 2018 World Cup round of 16 football match between Brazil and Mexico at the Samara Arena in Samara on July 2, 2018. / AFP PHOTO / Fabrice COFFRINI / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MOBILE PUSH ALERTS/DOWNLOADS (AFP)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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