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Muere a los 86 años uno de los grandes campeones de Brasil en México 70

El exzaguero brasileño integró la selección que ganó el Mundial de 1970 y sumó 61 partidos con la Canarinha

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Por Europa Press
Hércules Brito Ruas, referente defensivo de Brasil y campeón mundial en México 1970, falleció a los 86 años.
Hércules Brito Ruas, referente defensivo de Brasil y campeón mundial en México 1970, falleció a los 86 años. (Por Christophe95 - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0/Wikimedia)







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