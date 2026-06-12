Muere a los 86 años uno de los grandes campeones de Brasil en México 70

Hércules Brito Ruas, integrante de la selección de Brasil que conquistó la Copa del Mundo de México 1970, falleció a los 86 años, según informó este jueves la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El exdefensor fue una de las piezas clave del equipo brasileño que obtuvo el tercer título mundial para su país. Brito disputó todos los encuentros de aquella Copa del Mundo y formó una sólida dupla defensiva junto a Wilson da Silva Piazza.

El presidente de la CBF, Samir Xaud, destacó que Brito fue uno de los mejores defensores en la historia del fútbol brasileño. Además, señaló que su aporte durante el Mundial de 1970 quedó marcado en la memoria del país y expresó que su espíritu competitivo puede servir de inspiración para las futuras generaciones de futbolistas brasileños.

Durante el torneo celebrado en México, la pareja conformada por Brito y Piazza sostuvo la defensa de una selección recordada por su calidad. El primero aportó fortaleza física y capacidad de marca. El segundo destacó por su técnica y salida con balón.

Brito acumuló 61 partidos internacionales con la selección de Brasil entre 1964 y 1972. Su trayectoria lo convirtió en uno de los defensores más reconocidos de su época.

A nivel de clubes, inició su carrera en Vasco da Gama. También defendió los colores de equipos tradicionales del fútbol brasileño como Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Botafogo y Athletico Paranaense.

Con su fallecimiento, Brito se convirtió en el séptimo integrante de la selección brasileña campeona del mundo en 1970 que muere. Antes fallecieron Everaldo, Fontana, Félix, Joel Camargo, Carlos Alberto Torres y Pelé.

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