Fútbol

José Saturnino Cardozo vive una noche de terror en la goleada que sufrió Paraguay en el Mundial 2026

El técnico paraguayo mostró su tristeza por la paliza sufrida en Los Ángeles. El técnico cuestionó el rendimiento del plantel

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Por Steven Torres
José Saturnino Cardozo comentará el partido entre México y Sudáfrica.
José Saturnino Cardozo analizó el debut de la selección de su país en la Copa del Mundo 2026. El actual timonel de Liberia cuestionó el rendimiento de la escuadra guaraní como comentarista de Fox. (Fox/Fox)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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