José Saturnino Cardozo vive una noche de terror en la goleada que sufrió Paraguay en el Mundial 2026

José Saturnino Cardozo analizó el debut de la selección de su país en la Copa del Mundo 2026. El actual timonel de Liberia cuestionó el rendimiento de la escuadra guaraní como comentarista de Fox.

Durante la goleada de Estados Unidos 4-1 contra Paraguay, el técnico paraguayo José Saturnino Cardozo sufrió más de la cuenta, al ver cómo su país cayó ante Estados Unidos en el debut en Los Ángeles.

El actual timonel del Municipal Liberia participa como analista de la Copa del Mundo 2026 para la cadena Fox. El exfutbolista lamentó profundamente el tropiezo del cuadro suramericano. Además, el entrenador emitió fuertes críticas por el rendimiento del plantel.

“La verdad es que Paraguay tácticamente fue muy pobre. Tuvo rebeldía, pero fue muy pobre”, dictaminó el técnico.

Inclusive, el timonel señaló fuertemente tras una pérdida de balón en el área de Paraguay.

“Esos errores que no se deben cometer en la zona defensiva, haces un gol (refiriéndose al gol de Paraguay), que les costó un montón asociarse y no puedes hacer eso”.

El estratega admitió su profunda tristeza por el resultado.

“La verdad es que estoy triste, decepcionado un poco de Paraguay, de cómo venía jugando la eliminatoria”.

Pese al panorama, el estratega gritó con euforia: “Vamos” durante la anotación de la albirroja. El comentarista emitió mensajes de esperanza tras el descuento. El analista confió en la búsqueda del empate gracias a las variantes tácticas de Gustavo Alfaro.

Hay que recordar que el combinado paraguayo finalizó la eliminatoria en la sexta posición de la tabla. El conjunto guaraní cosechó un total de 28 puntos. Dicha cifra igualó el puntaje obtenido por los equipos de Brasil y Uruguay.