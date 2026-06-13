Estados Unidos despedaza a Paraguay y a Gustavo Alfaro

(Cuenta X Federacion de Futbol de EE.UU/Cuenta X Federacion de Futbol de EE.UU)

En el Mundial 2026, Estados Unidos venció a Paraguay. Folarin Balogun marcó doblete y es el goleador de la Copa del Mundo.

La selección de Estados Unidos, una de las tres anfitrionas del Mundial 2026, debutó en el torneo con una clara victoria por 4-1 ante Paraguay, en el fastuoso SoFi Stadium de Los Ángeles.

Al cuadro de las barras y las estrellas le bastó el primer tiempo para deshacerse del equipo del argentino Gustavo “Lechuga” Alfaro.

Paraguay vivió una noche de terror, sobre todo en el primer tiempo, donde no pudo controlar a Christian Pulisic.

Los locales se fueron al descanso con ventaja de tres goles, anotados por el paraguayo Damián Bobadila en un autogol (7′) y doblete de Folarin Balogun (31′ y 45+5′).

En el Mundial 2026, Estados Unidos venció a Paraguay. Los norteamericanos se impusieron por goleada 4-1. (Cuenta X Federacion de Futbol de EE.UU./Cuenta X Federacion de Futbol de EE.UU.)

La Albirroja, que regresaba a un Mundial tras 16 años de ausencia, anotó el gol del honor en la segunda parte (73′), pero acabó encajando un cuarto justo antes del pitazo final, marcado por Giovanni Reyna (90+3).

El conjunto estadounidense dirigido por el argentino Mauricio Pochettino buscaba empezar con el pie derecho el torneo con una victoria en casa y los primeros tres puntos.

El partido se perfilaba como un enfrentamiento cerrado, en el que Estados Unidos buscaría la manera de desarmar una de las defensas más formidables del continente americano. El guion fue completamente diferente: Estados Unidos dominó el partido y firmó una goleada histórica (4-1).

En el regreso del Mundial al país del “soccer” (tras una primera edición en 1994), Estados Unidos cuajó una gran impresión, con un equipo bravo en defensa y un explosivo cuarteto atacante, con un enorme Christian Pulisic (sustituido al descanso sin que por el momento se sepa el motivo) y Sergiño Dest en las bandas, Winston McKennie de enganche y Balogun al remate.

El espectáculo previo contó con la participación de la estrella del pop Katy Perry, del K-pop LISA, de afrobeats Rema, así como de la brasileña Anitta y el artista de hip-hop Future.

Un espectáculo presenciado en las gradas por muchas celebridades como, entre otros, el cineasta George Lucas, Leonardo Di Carpio, Tom Cruise acompañando a David Beckham (el exfutbolista inglés inauguró unas horas antes su propia estrella en el Paseo de la Fama), la actriz y cantante Hillary Duff, la leyenda de la NBA Kareem Abdul-Jabbar o Paris Hilton, que puso el toque “people”.

También la cantante californiana Katy Parry, quien actuó en la previa al partido, acompañada por su actual pareja, el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau.

Con esta victoria, Estados Unidos lidera un Grupo D cuya primera jornada se completará el sábado con el partido Australia-Turquía.

Alineaciones:

Estados Unidos: Matt Freese - Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream (cap), Antonee Robinson - Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman (Giovanni Reyna 82) - Sergiño Dest (Tim Weah 72), Folarin Balogun (Ricardo Pepi 72), Christian Pulisic (Sebastian Berhalter 46).

DT: Mauricio Pochettino.

Paraguay: Orlando Gill - Juan Cáceres (Víctor Velázquez 79), Gustavo Gómez (cap), Omar Alderete, Junior Alonso - Diego Gómez (Kaku 80), Damian Bobadilla (Mauricio Magalhães Prado 46), Adrián Cubas - Miguel Almirón (Ramón Sosa Acosta 79), Arnaldo Sanabria (Alex Arce 62), Julio Enciso.

DT: Gustavo Alfaro.