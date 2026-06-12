Crímenes

Crimen de Ana Isabel Hidalgo: Joven madre asesinada en Bagaces atendía adultos mayores en su tiempo libre

Ana Isabel Hidalgo, de 43 años, deja una niña de 5 años que ahora quedará a cargo de su hija mayor. Esta joven madre, que apenas se estrenaba como abuela, fue hallada sin vida y con heridas de arma blanca la noche de este jueves en Guayabo de Bagaces

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Por Roger Bolaños Vargas
Ana Isabel Hidalgo, de 43 años, deja una hija de 5 años que ahora quedará a cargo de su hija mayor. Esta joven madre y abuela fue hallada sin vida y con heridas de arma blanca la noche de este jueves en Guayabo de Bagaces
Ana Isabel Hidalgo, de 43 años, fue hallada sin vida en su casa la noche del jueves. (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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