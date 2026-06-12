Mujer de 43 años aparece asesinada dentro de vivienda en Bagaces

Agentes del OIJ de Liberia realizaron el levantamiento del cuerpo y recopilaron indicios para esclarecer el aparente homicidio ocurrido en Bagaces.

Una mujer de 43 años fue hallada sin vida la noche de este jueves dentro de una vivienda en Bagaces, Guanacaste, en un caso que es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un aparente homicidio.

La víctima fue identificada con el apellido Hidalgo.

De acuerdo con información suministrada por el OIJ, el reporte ingresó a las 8 p. m. del jueves. Según las primeras diligencias, una persona llegó a buscar a la mujer a su vivienda y encontró la puerta principal entreabierta.

Al ingresar al inmueble, ubicó a la mujer sin signos de vida y alertó a las autoridades.

Agentes de la Delegación Regional del OIJ de Liberia se trasladaron al sitio y realizaron una inspección preliminar del cuerpo, en la que localizaron varias heridas provocadas por arma blanca.

De momento, las autoridades no han determinado los motivos por el que ocurrió el posible crímen. El caso permanece bajo investigación.