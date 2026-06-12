Sucesos

Mujer de 43 años aparece asesinada dentro de vivienda en Bagaces

Víctima presentaba heridas de arma blanca. El hallazgo ocurrió la noche del jueves y el OIJ investiga las circunstancias del crimen

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Por Cristian Mora
Agentes del OIJ de Liberia realizaron el levantamiento del cuerpo y recopilaron indicios para esclarecer el aparente homicidio ocurrido en Bagaces. (Jose Cordero)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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