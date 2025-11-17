Sucesos

‘Ese hombre me daba miedo’: Vecina relata las últimas horas de mujer asesinada en cuartería

La víctima era madre de dos niños de 10 y 11 años, quienes estaban en el inmueble cuando fue hallada sin vida

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Belkis Scarleth Molina vivía en la habitación uno de una cuartería situada en el centro de San José.
Belkis Scarleth Molina vivía en la habitación uno de una cuartería situada en el centro de San José. (La Nación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FemicidiocuarteríaSan JoséPANI
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.