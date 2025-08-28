Sucesos

Un femicidio cada nueve días: violencia contra las mujeres mantiene récord trágico

En lo que va de 2025, el país registra dos femicidios más que en la misma fecha del 2024, el año con más casos en la última década

Por Natalia Vargas

Han pasado más de diez años desde que a Luz Vega le arrebataron a su hermana, de 41 años, y a su sobrina, de apenas 16. Aunque el tiempo pasa, su voz se quiebra al recordarlas. “Esto no sana, es una herida abierta”, dice. Su historia encarna el dolor que cada año enfrentan decenas de familias de mujeres que engrosan la cifra de femicidios.








Natalia Vargas

