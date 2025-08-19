Rufina Jiménez: OIJ halla cuerpo enterrado en vivienda de mujer desaparecida; su hijo menor de edad quedó detenido

Agentes del OIJ hallaron un cuerpo enterrado en el patio de una casa en Corredores. Los restos podrían ser de una mujer desaparecida desde hace dos meses.

Agentes del Organismo Investigación Judicial (OIJ) hallaron, la mañana de este martes, un cuerpo enterrado en la vivienda de Rufina Jiménez Arias, una mujer de 56 años, cuyo rastro se perdió hace dos meses.

“Todo indica que se trata de ella (...). Lastimosamente un nuevo caso de violencia contra las mujeres”, afirmó el director de la Policía Judicial, Randall Zúñiga, luego del operativo en Laurel de Corredores, en Ciudad Neilly.

El propio hijo de Jiménez, un joven de 17 años, quien se encontraba en la propiedad al momento del ingreso de los agentes judiciales, fue detenido como sospechoso en el caso y, de acuerdo con el OIJ, quedará a la orden del Ministerio Público.

Los oficiales dieron con el cuerpo luego de observar un movimiento de tierra a un costado de la casa. Al realizar una revisión, ubicaron los restos, los cuales fueron extraídos y enviados a la Morgue Judicial para su respectiva autopsia, que permitirá corroborar si el cuerpo corresponde a ella.

Jiménez fue reportada como desaparecida el pasado 7 de julio. Según indicó el OIJ, fue vista por última vez en Pavón, Langostino, en Puntarenas.

Desde entonces, su hija, una joven de 22 años, de apellido Coto, ha mantenido una búsqueda constante.

En redes sociales afirmó que le pareció extraño que su madre no le volviera a contestar los mensajes, pues aunque ella vive largo, siempre estaban en constante comunicación. La joven informó que su madre padecía cáncer y otros padecimientos, por lo que se mantenía muy atenta a ella.

“No se sabe absolutamente nada. Se los ruego como una hija que no sabe dónde está su mamá. Mi mamá no se pierde, no deja de contestar los mensajes”, afirmó la joven una semana después de perder su rastro.