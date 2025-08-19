Sucesos

Rufina Jiménez: OIJ halla cuerpo enterrado en vivienda de mujer desaparecida; su hijo menor de edad quedó detenido

Familiares de Rufina Jiménez perdieron su rastro hace dos meses

Por Natalia Vargas
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
Agentes del OIJ hallaron un cuerpo enterrado en el patio de una casa en Corredores. Los restos podrían ser de una mujer desaparecida desde hace dos meses. (IStock)







Natalia Vargas

