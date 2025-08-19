Femicida de Marisol Rodríguez se declara culpable y conoce su sentencia

Un hombre de apellidos Solera Anchía confesó ser el responsable del femicidio de Marisol Rodríguez, de 40 años, ocurrido en mayo de 2024. Solera también asumió los cargos de tentativa de homicidio e infracción a la Ley de la Persona Adulta Mayor que le imputó la Fiscalía.

Por los hechos, el Tribunal Penal de Upala pactó una pena de 40 años de prisión, que deberá cumplir una vez que la sentencia quede en firme. Hasta entonces, Solera permanecerá en prisión preventiva.

Según informó el Ministerio Público, el imputado se sometió a un procedimiento abreviado, por lo que no fue necesario realizar el juicio.

Marisol Rodríguez fue asesinada en mayo de 2024. (Tomada de redes sociales)

“Ya no lo aguantaba”

A pesar de que los unía su hija menor, Solera y Rodríguez estaban separados. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, ambos mantuvieron una relación por tres años; sin embargo, el 22 de mayo del 2024, la mujer solicitó medidas de protección, por lo que a él se le prohibió acercarse a ella.

Johana Huete, hermana de la víctima, manifestó a este medio, el año anterior, que Marisol acudió a instancias legales porque “ya no lo aguantaba, la acosaba y la buscaba mucho”, mencionó.

Pese a las medidas de alejamiento, el 27 de mayo de ese mismo año, el hombre llegó a la casa donde estaba Marisol, en Colonia Puntarenas de Upala, a eso de las 8 a. m. En el sitio también estaba la madre de la víctima, una mujer de apellido Cordero, de 65 años.

Solera aceptó que, al llegar, inició una discusión y entró a la vivienda. Una vez adentro, tomó un cuchillo y persiguió a Marisol.

La madre de la víctima intentó evitar la agresión y fue entonces cuando Solera la empujó, ocasionando que cayera al suelo. Aunque Marisol intentó escapar, Solera manifestó que la alcanzó, la cortó con el arma blanca y luego la golpeó con una piedra.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital de Upala, donde fue declarada sin vida a su ingreso.

Durante el conflicto, de acuerdo con la Fiscalía, un hijo de la mujer, entonces de 17 años, también intentó ayudar a su mamá, pero Solera lo tomó del cuello y trató de asfixiarlo. En ese instante el papá del joven llegó y logró que lo soltara.

Luego de cometer el crimen, el femicida huyó a bordo de una motocicleta y permaneció fugitivo durante cuatro horas, hasta que oficiales de la Fuerza Pública lo detuvieron en Santa Rosa, donde estaba escondido dentro de una piñera.