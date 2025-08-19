Sucesos

Femicida de Marisol Rodríguez se declara culpable y conoce su sentencia

El hombre asesinó a Marisol Rodíguez con un cuchillo y una piedra, en mayo de 2024

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas

Un hombre de apellidos Solera Anchía confesó ser el responsable del femicidio de Marisol Rodríguez, de 40 años, ocurrido en mayo de 2024. Solera también asumió los cargos de tentativa de homicidio e infracción a la Ley de la Persona Adulta Mayor que le imputó la Fiscalía.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marisol RodríguezFemicidio
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.