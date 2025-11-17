Sucesos

Detienen a sospechoso de presunto femicidio en cuartería de San José

Asesinato tuvo lugar, la tarde de este domingo, en una cuartería ubicada en la calle 6, entre las avenidas 8 y 10; vecinos alertaron de la presencia del sospechoso

Por Aarón Sequeira
Policía Municipal y Fuerza Pública mantienen en resguardo la escena.
La policía custodió la escena del crimen, en la calle 6, entre avenidas 8 y 10, en el centro de San José. Foto: (Cortesía/Cortesía)







Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

