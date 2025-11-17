Detienen a sospechoso de presunto femicidio en cuartería de San José

La policía custodió la escena del crimen, en la calle 6, entre avenidas 8 y 10, en el centro de San José. Foto:

Un sujeto de apellidos Burgos Castillo, de nacionalidad nicaragüense, fue detenido este domingo por la noche, como sospechoso del femicidio de Belkis Scarleth Molina, también nicaragüense, de 35 años, cometido en una cuartería en el centro de San José.

La detención del presunto femicida se dio cuando, autoridades de la Fuerza Pública y la Policía Municipal de San José, así como de la Cruz Roja Costarricense, atendían la escena del crimen.

Según confirmó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal, el supuesto agresor se aproximó a la escena del crimen y fue reconocido por otros inquilinos de la cuartería, por lo que fue detenido en el acto.

Burgos portaba un cuchillo ensangrentado con el que, presuntamente, habría asesinado a la mujer, quien cumpliría 36 años el próximo 2 de diciembre.

La mujer tenía dos hijos, de 11 y 10 años, que se encuentran bajo la protección del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

La cuartería donde se dieron los hechos está ubicada en la calle 6, entre las avenidas 8 y 10, en el centro de San José.

En el sitio, las autoridades encontraron unas tijeras y a la mujer sin vida sentada sobre un sillón en la segunda planta del inmueble. La mujer tenía una lesión muy profunda en una de sus piernas. Además, tenía un torniquete mal hecho por quienes intentaron detener el sangrado luego del ataque.

Hasta el 2 de noviembre del 2025, el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial contabilizó 32 femicidios, con este, el número se elevaría a 33.

Alajuela registra la cifra más alta este año, con 11 casos, seguida por San José y Puntarenas, con seis y cinco respectivamente.

Las mujeres asesinadas este año dejaron 55 hijos en total; de ellos, 37 son menores de edad, de acuerdo con la entidad.