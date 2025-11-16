Posible femicidio: Autoridades hallan a mujer fallecida dentro de cuartería

Una mujer extranjera, de 35 años, fue asesinada dentro de esta cuartería en San José. Foto:

Una mujer nicaragüense identificada como Belkis Scarleth Molina, de 35 años, fue hallada sin vida dentro de una cuartería ubicada entre las avenidas 8 y 10, en la calle 6, en el centro de San José.

En el sitio, las autoridades encontraron unas tijeras y a la mujer sin vida sentada sobre un sillón en la segunda planta del inmueble. La mujer tenía una lesión muy profunda en una de sus piernas. Además, tenía un torniquete mal hecho por quienes intentaron detener el sangrado luego del ataque.

En apariencia, el sospechoso de asesinarla es un hombre que vivía con ella. La mujer era madre de dos menores de 10 y 11 años, que se encontraban dentro de una de las habitaciones.

Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, confirmó que los niños fueron trasladados al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para su atención.

Hasta el 2 de noviembre del 2025, el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial contabilizó 32 femicidios, con este, el número se eleva a 33.

Alajuela registra la cifra más alta este año, con 11 casos, seguida por San José y Puntarenas, con seis y cinco respectivamente.

Las mujeres asesinadas este año dejaron 55 hijos en total; de ellos, 37 son menores de edad, de acuerdo con la entidad.