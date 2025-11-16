Sucesos

Posible femicidio: Autoridades hallan a mujer fallecida dentro de cuartería

Hecho se reportó la tarde de este domingo en el centro de San José

Por Natalia Vargas
Una mujer extranjera fue asesinada en una cuartería en San José.
Una mujer extranjera, de 35 años, fue asesinada dentro de esta cuartería en San José. Foto: (Cortesía/Cortesía)







