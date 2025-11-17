Sucesos

El femicidio que estremeció una cuartería: ¿quién cuida ahora a los hijos de la víctima?

El sospechoso de cometer el crimen tiene amplio expediente por robo agravado, hurto y delitos sexuales

Por Natalia Vargas
Una mujer extranjera fue asesinada en una cuartería en San José.
Una mujer extranjera fue asesinada dentro de esta cuartería en San José.







Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

