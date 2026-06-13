India y Costa Rica fortalecen relaciones: así podría impactar la inversión y el comercio bilateral

India decidió abrir una embajada permanente en Costa Rica. La lectura de especialistas es que se abre una opción de crecimiento económico para el país.

India dejó de ser una economía lejana para convertirse en un socio estratégico que Costa Rica busca aprovechar. El anuncio de la apertura de una embajada permanente en el país, el pasado 11 de mayo, marca un nuevo capítulo en la relación bilateral.

El principal interés de esta relación económica es atraer nuevas inversiones a Costa Rica, especialmente en los sectores de servicios y nuevas tecnologías, donde el país asiático ocupa una posición destacada a nivel global.

Además, la estrategia aprovecha fortalezas locales como el talento humano, la estabilidad institucional y la ubicación geográfica.

Durante los últimos dos años, el flujo de inversión extranjera directa (IED) proveniente de India hacia Costa Rica sumó $28,2 millones, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

En tanto, la balanza comercial es favorable para India en $295,4 millones en 2025. Las exportaciones de Costa Rica sumaron $67,4 millones, frente a $362,8 millones en importaciones.

De acuerdo con las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), presentadas en abril en el informe La economía global bajo la sombra de la guerra, India será la economía con mayor crecimiento en 2026 entre las principales economías avanzadas y emergentes, con una expansión estimada del 6,5%.

Desde 2010, Costa Rica mantiene una sede diplomática en Nueva Delhi, capital de India.

La vista puesta en las inversiones

Según especialistas consultados por La Nación, las relaciones entre ambos países tienen un potencial fuerte de crecimiento.

La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) informó que la apertura de la sede diplomática constituye un mecanismo positivo para formalizar mesas de trabajo orientadas a mejorar las condiciones de acceso al mercado y promover una mayor atracción de inversión extranjera.

El país asiático es una de las principales economías emergentes gracias a la combinación de crecimiento económico, capacidad tecnológica y una política exterior pragmática, recalcó Rodolfo Solano, excanciller de Costa Rica.

Juan Luis Zúñiga, especialista en comercio internacional, consideró que existen tres razones principales para fortalecer la integración con India: acceder a uno de los mercados más grandes del mundo, diversificar los destinos de exportación y atraer inversión extranjera en sectores vinculados con la tecnología y la inteligencia artificial (IA).

En el país operan 25 empresas indias enfocadas en servicios empresariales y tecnología, según Procomer.

Solano recordó que en 2007 fungió como embajador en misión especial para establecer la embajada de Costa Rica en Nueva Delhi y señaló que desde entonces existían lineamientos estratégicos para fortalecer la relación bilateral.

Para el excanciller, este acercamiento marca el inicio de una nueva etapa con potencial para evolucionar hacia una asociación estratégica centrada en comercio, inversión, tecnología e innovación, respaldada por un sólido marco diplomático y político.

Marco Vinicio Ruiz, exministro de Comercio Exterior, dijo que la mayor oportunidad para Costa Rica está en la atracción de inversión, debido al desarrollo de India en sectores como la industria automotriz y las tecnologías de la información y la comunicación.

Además, en un contexto marcado por la reconfiguración de las cadenas globales de valor, el nearshoring y la búsqueda de socios confiables, ambos países presentan complementariedades estratégicas importantes, señaló John Fonseca, exviceministro de Comercio Exterior.

“Costa Rica puede posicionarse como una plataforma regional atractiva para empresas indias interesadas en acceder a América Latina y Norteamérica”, refirió Fonseca.

Este medio solicitó sus valoraciones a la Embajada de India en Panamá, concurrente para Costa Rica y Nicaragua, así como a la Asociación Costa Rica-India (CRIA, por sus siglas en inglés). Al cierre de esta edición, ambas entidades mantenían pendiente su respuesta.

Valor estratégico

Ana María Romero, gerente de Asesoría de Inversión de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), comentó que esta relación tiene un valor estratégico que trasciende el volumen actual de comercio e inversión, debido al peso que India ha ganado en la economía mundial.

Romero destacó que el país asiático representa aproximadamente el 4,3% de las exportaciones mundiales de servicios comerciales y figura entre los 15 principales receptores de inversión extranjera directa (IED) a nivel global.

El país asiático es una potencia mundial en outsourcing, programación, servicios de back office y centros de soporte. En otras palabras, es en un competidor para Costa Rica.

Sin embargo, Laura López, gerente general de Procomer, cree que en el contexto actual debe percibirse también como una economía complementaria.

López también mencionó la especialización de India en tecnologías, un sector que cuenta con terreno fértil en Costa Rica y de ahí la razón de las empresas de ese país instaladas aquí.

La Promotora ya realizó dos visitas de prospección en India para identificar oportunidades de inversión y sectores con potencial para desarrollar nuevos negocios.

“Hay un apetito de India por más mundo y de Costa Rica por más India y eso nos va a llevar a entender más las preferencias del mercado”, señaló.

Katherine Chaves, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Exterior (Crecex), calificó la relación con India como una oportunidad con alto potencial de crecimiento.

A su juicio, la apertura de una embajada residente de India en San José constituye un paso estratégico para fortalecer el comercio, atraer inversión y facilitar los vínculos empresariales entre ambos países.

Víctor Pérez, presidente de Cadexco, coincidió en que el fortalecimiento de la relación con India representa una oportunidad para impulsar el comercio con destinos no tradicionales.