Economía

India y Costa Rica fortalecen relaciones: así podría impactar la inversión y el comercio bilateral

La llegada de una embajada de India a Costa Rica abre la puerta a una relación económica más estrecha. Conozca el potencial señalado por especialistas.

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Por Gustavo Ortega Campos
La llegada de una embajada permanente de India a Costa Rica abre la puerta a una relación económica más estrecha con el país que liderará el crecimiento entre las principales economías del mundo en 2026. La apuesta apunta a atraer inversión, generar negocios y ampliar la presencia costarricense en Asia.
India decidió abrir una embajada permanente en Costa Rica. La lectura de especialistas es que se abre una opción de crecimiento económico para el país. (Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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