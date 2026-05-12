Potencia asiática abrirá embajada permanente en Costa Rica

India establecerá embajada permanente en Costa Rica. En imagen, el ministro indio, Shri Pabitra Margherita, y el canciller costarricense, Manuel Tovar.

La India abrirá una embajada permanente en Costa Rica, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

El anuncio lo realizó el ministro de Estado para Asuntos Exteriores y de Textiles de la India, Shri Pabitra Margherita, durante su visita oficial al territorio nacional.

La noticia trascendió en un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar, y miembros de la comunidad india. La actividad ocurrió en el marco de la participación del representante asiático en el traspaso de poderes de la presidenta Laura Fernández.

El ministro Tovar manifestó que la India representa la nación más poblada del mundo y la cuarta economía. Según el jerarca, este país es un inversionista muy importante en servicios tecnológicos como la nube, software, ciberseguridad y manufactura avanzada.

Tovar celebró que se concrete la reciprocidad diplomática entre ambos Estados. Costa Rica mantiene una sede diplomática en Nueva Deli desde el año 2010 como parte de su estrategia de acercamiento comercial.

Según las autoridades, la apertura de esta misión residente pretende profundizar la cooperación política, económica, tecnológica, educativa y cultural. El Gobierno costarricense reconoció a la India como un socio estratégico en innovación, transformación digital e inteligencia artificial.

Actualmente, las inversiones de ese país generan aproximadamente 2.500 empleos en Costa Rica. El territorio nacional cuenta con 25 empresas indias establecidas con potencial de crecimiento a corto plazo.

Los vínculos comerciales registran un crecimiento promedio anual del 8,1% en el intercambio de bienes durante la última década. En el año 2024, el comercio bilateral total ascendió a $339 millones.