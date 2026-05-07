Política

Manuel Tovar, futuro canciller, esboza el rumbo de la política exterior que seguirá el gobierno de Laura Fernández

El canciller entrante apuesta por una línea firme en defensa de intereses nacionales, en un escenario marcado por tensiones con socios estratégicos

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Por Lucía Astorga y Aarón Sequeira
05/05/2026, San José, Teatro Melico Salazar, presentación del gabinete que acompañara a la presidenta electa Laura Fernández durante de mandato.
Manuel Tovar pasará de liderar el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) a encabezar la Cancillería, en el gobierno de Laura Fernández. (Jose Cordero/José Cordero)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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