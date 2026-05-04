Economía

Manuel Tovar, jerarca de Comex, critica postura de la Iglesia sobre el Acuerdo Transpacífico

Ministro de Comercio Exterior cuestionó las declaraciones del arzobispo José Rafael Quirós en medio del cierre de la negociación del Acuerdo Transpacífico

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Por Gustavo Ortega Campos y Óscar Rodríguez
Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, junto a José Rafael Quirós, arzobispo de San José, en imágenes separadas tras debate por oposición al acuerdo transpacífico CPTPP.
El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, cuestionó las declaraciones del arzobispo de San José, José Rafael Quirós, quien se manifestó en contra de la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). (Fotocomposición en Canva/Albert Marín-John Durán /Fotocomposición en Canva/Albert Marín-John Durán)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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