Manuel Tovar, jerarca de Comex, critica postura de la Iglesia sobre el Acuerdo Transpacífico

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, cuestionó las declaraciones del arzobispo de San José, José Rafael Quirós, quien se manifestó en contra de la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

El jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), Manuel Tovar, reprochó los comentarios del arzobispo de San José, José Rafael Quirós, quien el 1.º de mayo hizo un llamado para que Costa Rica no forme parte del Acuerdo Transpacífico.

“Como católico y creyente en Dios lamento con profunda decepción las palabras de monseñor José Rafael Quirós en torno al CPTPP. La Iglesia Católica debe promover la fe y predicar la palabra de Dios. La política comercial a quien le corresponde”, escribió Tovar es lunes en su cuenta de X.

Durante su homilía en el Día Internacional de los Trabajadores, fecha que la iglesia católica celebra a San José Obrero, Quirós refirió que la estabilidad del sector agrícola garantiza la seguridad alimentaria que no puede quedar limitada al mercado internacional porque su oferta y precios pueden volverse inaccesibles por razones climáticas, logísticas y fitosanitarias.

El arzobispo dijo que Costa Rica debe reducir su dependencia de alimentos del exterior e hizo un llamado al Gobierno y al Poder Legislativo a atender el diálogo que reclama el sector agropecuario con propuestas como la no adhesión el CPTPP.

“La no inclusión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico, ya que no ofrece oportunidad de comercio o acceso para diversificar nuestras exportaciones”, planteó Qurós durante su homilía.

Tovar añadió en su mensaje que está seguro que “la Iglesia vela por el bienestar de todos, sobre todo los más necesitados. Los acuerdos comerciales precisamente lo que buscan es eso: dar oportunidades de empleo y generar mayor bienestar a la población”.

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) está conformado por Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi, Vietnam, Canadá, Chile, México, Perú, Reino Unido y Singapur.

Tovar asegura pronto ingreso al CPTPP

Costa Rica presentó su solicitud de ingreso en agosto de 2022. En noviembre de 2024, los países miembros extendieron una invitación formal para iniciar el proceso de incorporación.

Durante una entrevista con La Nación el 24 de abril, Tovar aseguró el pronto anuncio de la adhesión de Costa Rica al CPTPP.

“Estamos a días de anunciarle al pueblo de Costa Rica, si Dios quiere, ojalá antes del, del final de este gobierno. Estamos en la recta final, pero estamos en un 99,9 % de conclusión de esa negociación y estamos muy prontos de anunciarle a Costa Rica que ya, nos sumamos a ese bloque”, señaló Tovar.

Sobre los aspectos que detienen la adhesión, explicó que son puntos de aclaración con alguno de los países miembros del bloque.

“Son cuestiones de aclaración, de dialogar y aclarar. Y una vez que lleguemos a una aclaración de algunos puntitos que tenemos, ya podemos anunciar al pueblo de Costa Rica... la negociación es confidencial hasta que concluya, pero estamos muy, pero verdaderamente muy cerca de la vuelta de la esquina de poder anunciar esa conclusión”, insistió el jerarca.

Sobre los reclamos del agro, Tovar dijo que han intentado atender esas inquietudes y aclarar posiciones. Estimó que sectores como los servicios, el agro y los semiconductores tienen gran oportunidad en este acuerdo comercial.