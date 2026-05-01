El País

Monseñor José Rafael Quirós alerta por proliferación del narco y desafíos ‘profundamente alarmantes’: esta fue su homilía en misa en honor a San José Obrero

La Catedral Metropolitana congregó a sus fieles para iniciar el mes con la conmemoración del Día Internacional del Trabajador

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Por Luis Enrique Brenes
Misa 1 de mayo
El arzobispo de San José, José Rafael Quirós, presidió la misa en honor a San José Obrero este viernes. (Captura de pant/Radio Fides)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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