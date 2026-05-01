Monseñor José Rafael Quirós alerta por proliferación del narco y desafíos ‘profundamente alarmantes’: esta fue su homilía en misa en honor a San José Obrero

El arzobispo de San José, José Rafael Quirós, presidió la misa en honor a San José Obrero este viernes.

El arzobispo de San José, José Rafael Quirós, advirtió este viernes 1.º de mayo sobre la proliferación del narcotráfico y otros desafíos, los cuales calificó como “profundamente alarmantes”, durante la misa en honor a San José Obrero.

“Hermanos, como sociedad vivimos un tiempo marcado por numerosos desafíos; muchos son profundamente alarmantes y pueden resultar abrumadores. Estos problemas no solo nos afectan a nosotros individualmente, sino también a las familias y a las comunidades”, afirmó Quirós.

En su homilía, señaló que el país enfrenta un deterioro en la escala de valores, reflejado en la falta de respeto por la verdad y la vida, así como en el avance de la violencia y el narcotráfico, fenómenos que —según dijo— derivan en mayores niveles de criminalidad.

“Nos enfrentamos a una crisis cultural que afecta nuestra escala de valores, las buenas costumbres y las tradiciones, que abarca desde la falta de respeto por la verdad, la justicia y la vida, hasta la proliferación de la violencia y el destructivo narcotráfico y su perverso negocio, que ha llevado a altos niveles de criminalidad”, señaló Quirós.

En su mensaje a los fieles, Quirós también advirtió sobre el empobrecimiento de amplios sectores de la población y la falta de oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes y mujeres, y llamó a no ser indiferentes.

“No podemos quedarnos indiferentes ante el empobrecimiento de muchos hermanos, la falta de oportunidades laborales para una cantidad importante de costarricenses —especialmente jóvenes y mujeres—, y otras situaciones que nos entristecen”, aseguró el arzobispo.

En relación con el empleo, Quirós señaló que es preocupante que haya personas viviendo en situación de informalidad, sin coberturas ni garantías sociales plenas, así como miles en el desempleo.

El arzobispo también habló del rol vital de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la atención de los más vulnerables y la calificó como “patrimonio histórico y social” de los costarricenses.

“Esta institución contribuye positivamente a equilibrar las desigualdades sociales (...) Un país donde todos tienen acceso al servicio de salud y protección básica es un país que se construye sobre la justicia y la equidad”, aseguró Quirós.

Añadió que la Caja enfrenta momentos difíciles en la actualidad. En esa misma línea, el arzobispo capitalino calificó como “urgente” el pago de la deuda estatal a la Caja.

“Es alarmante e inmoral que algunos quieran socavar la estabilidad a largo plazo de nuestro sistema de seguridad social o se sirvan de él para cometer actos de corrupción de toda índole”, expresó monseñor, citando la Carta Pastoral.

De igual manera, Quirós se refirió a las peticiones del sector agrícola al gobierno y a las dificultades que enfrentan. En su intervención, el prelado instó a disminuir al máximo la dependencia de productos básicos del exterior, así como a basar la seguridad alimentaria en la producción interna.

Este viernes 1.º de mayo, la catedral metropolitana de San José congregó a los fieles para iniciar el mes con la conmemoración del Día Internacional del Trabajador. La misa fue presidida por el arzobispo José Rafael Quirós.