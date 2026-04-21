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Un año de la muerte del papa Francisco: Frases para recordar cómo cambió a la Iglesia Católica

Francisco fue el primer pontífice latinoamericano, el primer jesuita en liderar la Iglesia y el primero en siglos en provenir fuera de Europa. Estas son algunas de las frases más significativas de su papado.

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Por La Nación / Argentina / GDA
Pope Francis waves as he arrives to attend the unveil of a new electric popemobile, at the Vatican on December 4, 2024. Pope Francis passed a "peaceful night" in the hospital as his tests and treatment for bronchitis continue, a Vatican spokesman said on February 15, 2025. The 88-year-old pontiff was admitted to Rome's Gemelli hospital on Friday for treatment for what the Vatican called "ongoing bronchitis", while planned audiences for Saturday and Sunday were cancelled. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)
El papa Francisco falleció a sus 88 años el 21 de abril de 2025. Lo sucedió el papa León XIV. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)







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