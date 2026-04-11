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El caos épico de Donald Trump

Podría decirse que Trump habita una cámara insonorizada, a prueba de opiniones contrarias que pudieran frenar sus instintos, los cuales suponen un riesgo global

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Por Gina Montaner
Primer plano de Donald Trump, caricaturización, caricatura
En su filme a lo Marvel, los muertos y víctimas colaterales no tienen la menor importancia. (Shutterstock/Imagen)







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Gina Montaner

Gina Montaner

Columnista y escritora. Su libro más reciente es 'Deséenme un buen viaje' (Editorial Planeta). En 2006 coordinó los ensayos publicados en 'Un día sin inmigrantes' (Grijalbo) y en 2009 publicó la novela 'La Mala fama' (Grijalbo, Mondadori). Actualmente vive en España.

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