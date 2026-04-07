El País

Iglesia católica fija posición sobre acuerdo de Rodrigo Chaves con Estados Unidos para traslado de migrantes

El presidente firmó un acuerdo para recibir hasta 25 migrantes por semana deportados por Trump

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Por Sebastián Sánchez
Confesiones en Catedral Metropolitana
La Iglesia pidió respetar, de forma irrestricta, los derechos humanos de las personas migrantes que Costa Rica recibirá luego de ser deportadas por Estados Unidos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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