Política

Estados Unidos anunciará a Costa Rica el envío de deportados 48 horas antes de cada vuelo; San José deberá responder sin demora: estos son los términos del acuerdo

El acuerdo firmado por Rodrigo Chaves fija respuestas obligatorias ‘sin demora’, apoyo económico condicionado y la posibilidad de recibir más migrantes. Este es el acuerdo completo

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Por Sebastián Sánchez
Visita de la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Kristi Noem a Costa Rica
El acuerdo fue firmado por el presidente Rodrigo Chaves con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior (DHS) de EE. UU. y enviada especial del Escudo de las Américas. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez Flores)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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