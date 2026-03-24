Sofía Guillén califica de ‘purga de seres humanos’ el acuerdo aceptado por Rodrigo Chaves para que Estados Unidos deporte personas hacia Costa Rica

La diputada Sofía Guillén lamentó la decisión de Rodrigo Chaves de aceptarle a Estados Unidos el envío de migrantes deportados por Trump.

La diputada del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén, lamentó el acuerdo que el presidente Rodrigo Chaves firmó con Estados Unidos, el cual permitirá a la potencia norteamericana deportar hasta 25 personas por semana hacia Costa Rica.

Este lunes 23 de marzo, el Ejecutivo suscribió un memorando de entendimiento bilateral sobre flujos migratorios, mediante el cual se trasladará a personas extranjeras que no son estadounidenses y que están ilegales en EE. UU.

“Lamento profundamente que Costa Rica se preste para esta purga de seres humanos que está haciendo (Donald) Trump. Las personas migrantes, que además le han generado riqueza a Estados Unidos haciendo trabajos pesados, son tan seres humanos como cualquier otra persona; no son cosas ni desechos por ir a tirar en algún lugar”, escribió la frenteamplista en sus redes sociales.

La diputada agregó que Costa Rica no puede prestarse a ese juego, “sin importar si el resto del mundo occidental retrocede en el respeto a la vida humana”.

“Debemos mantenernos firmes y honrar nuestra tradición histórica. Precisamente en los tiempos en los que el odio fascista y supremacista gana elecciones en los países desarrollados, es cuando más firmeza y dignidad le pide la historia a nuestros paises latinoamericanos”, apuntó Guillén.

El acuerdo de Rodrigo Chaves fue firmado con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior (DHS), quien auspició las polémicas redadas antimigrantes en su país.

La embajada de Estados Unidos en Costa Rica indicó que la firma del acuerdo marca uno de los últimos actos de Noem al frente de la cartera de Seguridad Nacional, tras ser removida del cargo por el presidente Trump. En adelante, fungirá como enviada especial para el programa Escudo de las Américas.

Kristi Noem y Rodrigo Chaves en Casa Presidencial, durante la visita como secretaria de Seguridad en junio del 2025. (jon/jonathan Jimenez)

El pronunciamiento de Guillén se suma al de la también legisladora, Monserrat Ruiz. Ella pidió respetar los derechos humanos de esas personas: “Costa Rica no puede convertirse en un depósito de seres humanos. Aquí no se trata de números ni de flujos: se trata de personas, de dignidad y de derechos. Y eso no es negociable".

La Nación solicitó a Zapote y a Cancillería el acuerdo firmado por Chaves con Noem. Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Migrantes deportados y condena de la Sala

En febrero del 2025, el gobierno de Trump envió a Costa Rica 200 migrantes con el plan de repatriarlos, posteriormente, hacia sus países de origen. Esto se dio tras un acuerdo firmado por Chaves con esa potencia norteamericana.

Tras su arribo al aeropuerto Juan Santamaría fueron montados en un bus y enviados al Centro de Atención Temporal a Migrantes (Catem), una antigua fábrica de lápices, en Paso Canoas, cerca de la frontera con Panamá.

El 24 de junio del 2025, la Sala Constitucional resolvió favorablemente, por mayoría, un recurso de hábeas corpus y ordenó la liberación de una decena de migrantes ubicados en el Catem.

Imagen de los migrantes detenidos en el Catem, en febrero del 2025. (JOHN DURAN/John Durán)

Incluso, en noviembre anterior, la Sala advirtió al director interino de Migración y Extranjería, Jean Paul San Lee Lizano, que podría ordenar la apertura de un procedimiento administrativo en su contra si no acata por completo esa sentencia que le exige definir el estatus migratorio y liberar a las personas deportadas desde Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump.

Una visita de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, en marzo del 2025, describió la situación de los migrantes como “lamentable y triste”.

“Pudimos determinar diferentes condiciones importantes en materia de alimentación, de salud y también realizamos una serie de entrevistas a estas personas que todavía están en el albergue; es muy lamentable la situación migratoria que viven ellos y la incertidumbre que estas personas están pasando en estos momentos en el Catem”, dijo en ese momento, la diputada Monserrat Ruiz.