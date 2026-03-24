Política

Sofía Guillén califica de ‘purga de seres humanos’ el acuerdo aceptado por Rodrigo Chaves para que Estados Unidos deporte personas hacia Costa Rica

El mandatario costarricense firmó el acuerdo con Kristi Noem, enviada especial del ‘Escudo de las Américas’ y secretaria de Seguridad que auspició las polémicas redadas antimigrantes en su país

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Por Sebastián Sánchez
Imágenes de diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa, durante la discusión para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, ante solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por presunta beligerancia política.
La diputada Sofía Guillén lamentó la decisión de Rodrigo Chaves de aceptarle a Estados Unidos el envío de migrantes deportados por Trump. (Asamblea Legislativa /La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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