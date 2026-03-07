El Mundo

Costa Rica estaría entre países a favor de coalición militar de Trump contra carteles: Chaves recibió bolígrafo tras firma de decreto

Costa Rica sería uno de los 17 países que respaldarían acción militar de Trump en la región contra narco: presidente Rodrigo Chaves se acercó a la mesa y recibió un bolígrafo tras la firma del decreto. Vea el video.

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral de Miami el 7 de marzo, declarando, entre otras medidas, que los cárteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben ser desmantelados en la mayor medida posible, de conformidad con la legislación aplicable. El presidente Trump recibió a una docena de líderes de América Latina y el Caribe para abordar los desafíos que enfrenta la región, desde el crimen organizado hasta la inmigración ilegal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral de Miami el 7 de marzo, declarando, entre otras medidas, que los cárteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben ser desmantelados en la mayor medida posible incluida fuerza militar de Estados Unidos. Lo acompañó en la firma Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica. (SAUL LOEB/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Costa RicaRodrigo Chaves TrumpEscudo de las AméricasA Triple CNarcotráficoCoalición América contra los CartalesDonald Trump
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.