Costa Rica estaría entre países a favor de coalición militar de Trump contra carteles: Chaves recibió bolígrafo tras firma de decreto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral de Miami el 7 de marzo, declarando, entre otras medidas, que los cárteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben ser desmantelados en la mayor medida posible incluida fuerza militar de Estados Unidos. Lo acompañó en la firma Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica.

Costa Rica figuraría entre los 17 países que, según el gobierno de Estados Unidos, respaldan la llamada Coalición América contra los Carteles —conocida como “A Triple C”—, lanzada este sábado por el presidente Donald Trump en la cumbre Escudo de las Américas, en el Trump National Doral Miami, Florida.

La iniciativa consistiría en el uso de fuerza militar estadounidense en países de Latinoamérica que autoricen ese tipo de incursión.

En el video del acto inaugural se observa al presidente Rodrigo Chaves levantarse de su asiento, acercarse a la mesa donde Trump firmó el decreto que da forma a la iniciativa y recibir, de la mano del propio Trump , varios bolígrafos dispuestos para la ceremonia de la firma, gesto protocolar que suele acompañar la adhesión a un acuerdo.

El propio Chaves se observa luego repartiendo varios de esos bolígrafos a otros mandatarios en la ceremonia.

“A beautiful moment, thank you” (Un momento hermoso, gracias), se le escucha decir a Chaves, luego de repartir los bolígrafos y conservar uno para él.

Chaves recibe bolígrafo al anunciarse inciativa de Trump

El gobierno costarricense no ha emitido hasta el momento una declaración oficial que confirme o precise el alcance de su participación.

La Nación solicitó esta mañana a Casa Presidencial confirmación formal sobre la adhesión de Costa Rica a la Coalición América contra los Carteles, así como el texto del acuerdo suscrito por el presidente Rodrigo Chaves durante la ceremonia celebrada en el Trump National Doral Miami.

Al momento de la publicación de esta nota, el gobierno no había respondido a esa consulta.

La proclamación presidencial firmada por Trump establece que la coalición agrupa a “líderes militares y representantes de 17 países que demuestran que la región está lista para operacionalizar el poder duro para derrotar estas amenazas a nuestra seguridad y civilización”, según un texto difundido por la Casa Blanca este mismo sábado.

Los compromisos del decreto

El documento firmado por Trump establece cuatro ejes de acción: desmantelar los carteles y organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio; coordinar con aliados para privarlos de control territorial y acceso a financiamiento; entrenar y movilizar fuerzas militares de países socios; y contener influencias externas al hemisferio occidental.

“El gobierno de Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender nuestra seguridad nacional”, afirmó Trump, quien señaló a México como el epicentro de la crisis.

“Los carteles están gobernando México. No podemos permitir eso. Están demasiado cerca de nosotros, demasiado cerca de ustedes”, advirtió.

El mandatario no descartó el uso de armamento de precisión contra cabecillas de carteles.

“ Vamos a usar misiles. Son extremadamente precisos. Boom, directo al cuarto. Ese es el fin de esa persona del cartel ”, afirmó, aunque aclaró que esa capacidad se activaría solo si los gobiernos de la región lo solicitan.

Una coalición de acción

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, subrayó durante el acto que la iniciativa no es un foro de discusión, sino una estructura operativa.

“No es simplemente una organización que va a celebrar conferencias y publicar documentos. Es una coalición de acción de países con ideas afines, que van a poner sus capacidades al servicio de esta causa, con el liderazgo estadounidense al frente”, afirmó.

Hegseth subrayó que la coalición ya cuenta con el respaldo de 17 países signatarios y que su propósito es pasar a la ofensiva. “Los carteles van a saber que estamos a la vuelta de la esquina, ya sea en embarcaciones de droga o en tierra”, advirtió.

El secretario de Defensa enmarcó la iniciativa dentro de lo que denominó la “Doctrina Trump” —o Doctrina Donroe, en alusión al presidente Trump—, una reinterpretación de la histórica Doctrina Monroe que, según dijo, reorienta la mirada estratégica de Washington hacia el hemisferio occidental.

“Por demasiado tiempo, la mirada de nuestro país estuvo puesta en fronteras y lugares lejanos, no en nuestra propia frontera, no en nuestro propio hemisferio”, señaló.

El secretario de Estado, Marco Rubio, destacó el vínculo político entre los países participantes.

“Son más que aliados, son amigos. Estos son países que han estado ahí para nosotros”, señaló, y valoró que Trump haya convertido el hemisferio occidental en una prioridad de política exterior, algo que, a su juicio, sus predecesores prometieron pero no cumplieron.

A la cumbre también asistió la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández.