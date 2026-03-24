Diputada tras acuerdo migratorio de Rodrigo Chaves para recibir migrantes: ‘Costa Rica no puede convertirse en un depósito de seres humanos’

La diputada Monserrat Ruiz cuestionó el acuerdo migratorio de Rodrigo Chaves con Estados Unidos.

Tras el acuerdo del presidente Rodrigo Chaves para recibir migrantes deportados de Estados Unidos, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Monserrat Ruiz, pidió respetar los derechos humanos de esas personas.

Este lunes, el Gobierno de Costa Rica firmó un acuerdo que permitirá a la potencia norteamericana deportar hasta 25 personas por semana a suelo costarricense.

Se trata de un memorando de entendimiento bilateral sobre flujos migratorios, mediante el cual se trasladará a personas extranjeras que no son estadounidenses y que están ilegales en EE. UU.

“Costa Rica no puede convertirse en un depósito de seres humanos. Aquí no se trata de números ni de flujos: se trata de personas, de dignidad y de derechos. Y eso no es negociable", dijo Ruiz.

La diputada recordó que el país se ha caracterizado por una tradición humanista “que no puede ponerse en riesgo ni relativizarse”.

“A diferencia de lo ocurrido hace un año, este acuerdo ya constituye un documento formal, y precisamente por eso debe someterse a los más altos rigores de protección, rendición de cuentas y responsabilidad humanitaria”, dijo en un comunicado la liberacionista.

Ruiz fue una de las diputadas de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa que visitó, en marzo del 2025, el Centro de Atención Temporal a Migrantes (Catem).

En ese momento se encontraban recluidos 200 migrantes enviados por Donald Trump a Costa Rica. En ese momento, el plan contemplaba su repatriación posterior a los países de origen. Esto se dio tras un acuerdo de Chaves con esa potencia norteamericana.

La Comisión legislativa describió la situación de los migrantes como “lamentable y triste”.

Imagen de los migrantes detenidos en el Catem, en febrero del 2025. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

“Pudimos determinar diferentes condiciones importantes en materia de alimentación, de salud y también realizamos una serie de entrevistas a estas personas que todavía están en el albergue; es muy lamentable la situación migratoria que viven ellos y la incertidumbre que estas personas están pasando en estos momentos en el Catem”, dijo en ese momento, la diputada Monserrat Ruiz.

El 24 de junio del 2025, la Sala Constitucional resolvió favorablemente, por mayoría, un recurso de hábeas corpus y ordenó la liberación de una decena de migrantes ubicados en el Catem.

“Es indispensable que las recomendaciones técnicas que realizamos desde la Comisión de Derechos Humanos y que constan en los informes, se retomen y se apliquen con seriedad”, señaló Ruiz en su reciente comunicado de este lunes.

Kristi Noem visitó en junio del 2025 Casa Presidencial, cuando era secretaria de Seguridad de Estados Unidos. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez Flores)

El acuerdo de Rodrigo Chaves fue firmado con la enviada especial del Escudo de las Américas, Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Interior (DHS) que auspició las polémicas redadas antimigrantes en su país.