Política

Diputada tras acuerdo migratorio de Rodrigo Chaves para recibir migrantes: ‘Costa Rica no puede convertirse en un depósito de seres humanos’

La congresista Monserrat Ruiz visitó en marzo del 2025 el Catem donde se encontraban 200 migrantes deportados por Estados Unidos

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Por Sebastián Sánchez
La diputada Monserrat Ruiz cuestionó el acuerdo migratorio de Rodrigo Chaves con Estados Unidos. (Jose Cordero)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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