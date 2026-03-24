Política

Estados Unidos encuentra vía para deportar hacia Costa Rica hasta 25 personas por semana

Acuerdo fue firmado por el presidente costarricense Rodrigo Chaves y la enviada especial del Escudo de las Américas, Kristi Noem

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Por Sebastián Sánchez
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Costa Rica y Estados Unidos firman acuerdo para el envío de extranjeros al país. (SAUL LOEB/AFP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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