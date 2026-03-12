Editorial

Editorial: La inquietante coalición militar a la que se unió Costa Rica

El gobierno de Costa Rica decidió unirse a una ‘coalición contra los carteles’ con visión estrecha y lógica de guerra. La colaboración con Estados Unidos es necesaria, pero debe enmarcarse en nuestro marco constitucional

EscucharEscuchar
Por La Nación
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral de Miami el 7 de marzo, declarando, entre otras medidas, que los cárteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben ser desmantelados en la mayor medida posible, de conformidad con la legislación aplicable. El presidente Trump recibió a una docena de líderes de América Latina y el Caribe para abordar los desafíos que enfrenta la región, desde el crimen organizado hasta la inmigración ilegal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una orden ejecutiva en la cumbre "Escudo de las Américas". Lo rodean gobernantes de América Latina y el Caribe. (SAUL LOEB/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.