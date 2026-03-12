La pregunta es inevitable: ¿qué aporta Costa Rica a una coalición militar internacional?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posa con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (izq.), al inicio de la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral de Miami, Florida, este 7 de marzo.

Durante décadas, Costa Rica cultivó una identidad internacional singular. Desde la abolición del ejército en 1948, el país construyó una reputación basada en la diplomacia, el derecho internacional y la neutralidad activa. No era solamente una postura moral: era también una estrategia inteligente para un país pequeño que entendía que su fuerza residía en la legitimidad y no en las armas.

Gracias a esa coherencia histórica, Costa Rica logró proyectarse en el mundo como un actor confiable, un mediador posible y una voz respetada en temas de paz y derecho internacional. Esa identidad diplomática se convirtió en un activo nacional tan importante como cualquier infraestructura o política pública.

Por eso resulta desconcertante –y, por momentos, francamente ridículo– el reciente giro de la política exterior al adherirse a una coalición militar liderada por Estados Unidos. La escena tiene algo de absurdo: un país sin ejército sumándose a una coalición militar internacional.

Es, en términos simples, como si un vegetariano firmara un acuerdo para administrar un matadero.

La incoherencia no es menor. Durante generaciones, Costa Rica defendió su neutralidad como un principio estratégico. En conflictos internacionales, su credibilidad se apoyaba precisamente en no alinearse militarmente con ninguna potencia. Ese posicionamiento permitió al país desempeñar papeles diplomáticos que habrían sido imposibles desde una lógica de alianzas militares.

Ahora, sin un debate nacional serio ni una reflexión pública profunda, se anuncia con entusiasmo la adhesión a una coalición militar. La pregunta inevitable es: ¿qué aporta exactamente Costa Rica a una alianza de ese tipo?

¿Capacidad militar? Evidentemente, no. ¿Infraestructura estratégica? Tampoco. ¿Participación en operaciones? Mucho menos.

Lo único que podría aportar el país es su nombre, su legitimidad simbólica y la apariencia de un respaldo internacional más amplio. Pero justamente esa legitimidad se construyó sobre la base de la neutralidad que ahora se relativiza.

La contradicción es evidente. Por un lado, el discurso oficial insiste en que Costa Rica sigue siendo una nación pacifista y comprometida con la tradición de neutralidad. Por otro, la práctica diplomática comienza a alinearse con dinámicas geopolíticas propias de países con ejércitos y doctrinas de defensa.

La política exterior, que debería ser uno de los ámbitos más sobrios y estratégicos del Estado, empieza entonces a parecer improvisada.

Pero quizá lo más inquietante no sea solamente la incoherencia conceptual, sino la impresión de que algunas decisiones se toman más por afinidad política que por una estrategia nacional bien pensada.

En ese contexto aparece la figura de la presidenta electa, presentada como la continuidad política del actual gobierno. Para muchos observadores críticos, la imagen pública que proyecta no es la de una dirigente con autonomía estratégica, sino la de una figura moldeada para prolongar el discurso del presidente saliente.

La caricatura que circula en el debate político es difícil de ignorar: una dirigente que asiente mientras las decisiones se formulan en otra parte. Una figura que reproduce líneas políticas previamente definidas, como si la política exterior del país fuera una extensión de un proyecto personal.

El detalle que añade una nota casi tragicómica –comentado con ironía en círculos políticos– es que quien pronto deberá representar al país en escenarios internacionales complejos ni siquiera se distingue por un dominio fluido del inglés, la lengua predominante en buena parte de la diplomacia contemporánea.

Naturalmente, el manejo de un idioma no determina la inteligencia ni la capacidad política de una persona. Pero en el teatro de la política internacional, los símbolos importan. Y los gestos también.

Cuando un país que se definió durante décadas por su neutralidad decide alinearse simbólicamente con una coalición militar, el mensaje que proyecta hacia afuera es inevitablemente confuso.

Lo que durante generaciones fue una política de Estado (la neutralidad activa) corre el riesgo de convertirse en un simple recurso retórico que se invoca en discursos mientras las decisiones reales avanzan en otra dirección.

En diplomacia, la credibilidad es un capital lento de construir y rápido de perder.

Durante más de medio siglo, Costa Rica cultivó cuidadosamente la imagen de una nación que apostaba por la paz, el derecho y la mediación. Bastan unos pocos gestos contradictorios para que esa historia comience a transformarse en una curiosa ironía.

r.d.greef@gmail.com

Ronny De Greef Acevedo es economista y analista.