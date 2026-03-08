El País

Mario Zamora firmó adhesión de Costa Rica a coalición militar de Donald Trump contra carteles

Ministro de Seguridad firmó por Costa Rica declaración de seguridad militar con Estados Unidos. Vea el documento publicado por el Departamento de Guerra.

Por Juan Fernando Lara Salas
El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, (cuarto de izq. a der.) observa mientras Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, firma la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles, el 5 de marzo de 2026 en Doral, Florida. La escena fue captada en un video difundido por el propio Departamento de Guerra estadounidense.
El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, (cuarto de izq. a der.) observa mientras Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, firma la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles, el 5 de marzo de 2026 en Doral, Florida. La escena fue captada en un video difundido por el propio Departamento de Guerra estadounidense. (Departamento de Guerra estadounidense/Cortesía)







Mario ZamoraDonald TrumpPete HegsethCoalición Anticartel de las Américas
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

