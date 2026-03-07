El País

¿Puede Costa Rica unirse a una coalición militar? Sala IV zanjó el tema desde 2004

Cuando Abel Pacheco apoyó moralmente la invasión a Irak, la Sala IV se refirió al acuerdo y fijó una regla que no ha cambiado: le detallamos

Por Juan Fernando Lara Salas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posa con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (izq.), al inicio de la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral de Miami, Florida, este 7 de marzo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posa con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (izq.), al inicio de la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral de Miami, Florida, este 7 de marzo. (SAUL LOEB/AFP)







Sala IV Costa RicaRodrigo ChavesDonald TrumpCoalición América contra los CartelesEscudo de las AméricasA Triple C
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

