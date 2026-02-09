El País

Faber-Castell acusa a Costa Rica de usar su antigua fábrica para detener migrantes, pese a que la donó con fines humanitarios

‘The Guardian’ señala que el inmueble se donó con fines humanitarios, pero se habría usado para retener a deportados por el gobierno de Trump

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Migrantes en condición de tránsito en el CATEM zona sur Corredores / Fotografía: John Durán
Una investigación de 'The Guardian' cuestiona el uso que Costa Rica le dio a la antigua fábrica de la empresa alemana Faber-Castell, en la zona sur del país. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Faber-CastellMigrantes Costa RicaCentro de detenciónCatemDeportaciones Estados Unidos
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.