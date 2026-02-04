El Mundo

Human Rights Watch señala a Costa Rica por violar derechos humanos amparada en políticas de Trump

En 2025, gobierno detuvo arbitrariamente migrantes deportados bajo políticas impuestas en región por la administración de Donald Trump

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Migrantes en condición de tránsito en el CATEM zona sur Corredores / Fotografía: John Durán
Migrantes cuando estuvieron detenidos en el CATEM de Corredores (Puntarenas). Human Rights Watch incluyó a Costa Rica entre los países señalados por detenciones arbitrarias de extranjeros deportados desde Estados Unidos, según su Informe Mundial 2026 divulgado este 4 de febrero. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Derechos HumanosCosta RicaCATEMHuman Rights WatchDetenciones arbitrariasDonald Trump
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.