Revista Dominical

No sabían dónde quedaba Costa Rica, pero aquí terminaron: así viven ahora los migrantes que Trump envió al país; del Catem a un destino improbable

Seis familias fueron enviadas al Catem desde Estados Unidos por un acuerdo entre los gobiernos de Donald Trump y Rodrigo Chaves. ‘La Nación’ revela cómo (y dónde) viven ahora

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero
Migrantes en Monteverde
Azar Yusifov, de Azerbaiyán, es uno de los 17 migrantes deportados por el gobierno de Donald Trump que fueron acogidos por los cuáqueros de Monteverde. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MigrantesDeportados por TrumpCuáqueros de MonteverdeMonteverdeCatemEstados Unidos
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.