Costa Rica deporta a 33 extranjeros en operativo conjunto con Estados Unidos

Operativo de deportación masiva se realiza en conjunto con el gobierno de Estados Unidos.

Un total 33 extranjeros en Costa Rica -31 hombres y 2 mujeres- están siendo deportados este viernes 13 de marzo hacia distintos países de la región.

Aunque el operativo es ejecutado por la Policía de Migración en coordinación con autoridades de Estados Unidos, las deportaciones no tienen relación con procesos migratorios de ese país.

Entre las nacionalidades incluidas en el grupo hay personas de Panamá, India, China, Gran Bretaña, Jamaica, México, El Salvador, Honduras, Colombia y Ecuador.

Este es el primer ejercicio conjunto de deportación de extranjeros. En el pasado, lo común es que cada persona viajara por separado, en compañía de un policía, en aviones comerciales.

Deportación masiva de extranjeros en Costa Rica

Los delitos cometidos en Costa Rica

La mayoría de los extranjeros cometieron algún delito en Costa Rica y ya cumplieron su condena, mientras que otros se encontraban en condición migratoria irregular en el territorio nacional.

“Cometieron delitos como secuestro extorsivo, tráfico de drogas, abuso sexual contra persona menor de edad, y minería ilegal, ellos serán trasladados en vuelos comerciales a sus países de origen", indicó Migración y Extranjería.

En el caso de Colombia, son deportadas 14 personas que cumplieron sentencia por delitos de tráfico de drogas, pesca ilegal, venta de medicamentos, tentativa de robo y robo agravado.

Mientras que, en el caso de los ecuatorianos, son tres hombres que cumplieron condena en el territorio costarricense por transporte de droga y tráfico internacional de drogas.

La ruta de deportación

Según informaron las autoridades, los migrantes abordarán el avión ecuatoriano HCCWJ con destino a Panamá, desde donde realizarán escalas hacia sus países de origen:

San José-Panamá: ahí descenderá un primer grupo que serán trasladados desde ahí en vuelos comerciales a sus países de origen.

Colombia – Ecuador – San José: se entregarán los 14 colombianos y tres ecuatorianos y, posteriormente, el vuelo retorna a Costa Rica.

El primer operativo con Estados Unidos

El operativo de deportación se lleva a cabo en Base Dos del aeropuerto internacional Juan Santamaría, frente a la sede del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA).

En un comunicado explicaron que Estados Unidos aporta los recursos, apoyo técnico y logístico para trasladar los migrantes a otros países.

Melinda Hildebrand, embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, indicó que seguirán coordinando más deportaciones en los próximos meses.