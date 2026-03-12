Sucesos

Costa Rica deportará presos extranjeros en operativo conjunto con Estados Unidos

Operativo se realizará este viernes 13 de marzo

Por Yucsiany Salazar
La Policía de Migración de Costa Rica detuvo a tres ecuatorianos. Foto: Policía de Migración
La deportación de presos extranjeros se llevará a cabo en horas de la mañana de este viernes. Imagen con fines ilustrativos. (Policía de Migración/Policía de Migración)







Deportación masivaCosta RicaEstados Unidos
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

