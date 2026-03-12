Costa Rica deportará presos extranjeros en operativo conjunto con Estados Unidos

La deportación de presos extranjeros se llevará a cabo en horas de la mañana de este viernes. Imagen con fines ilustrativos.

La Policía de Migración, en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, anunció un operativo de deportación masiva para este viernes 13 de marzo.

Según informó la Dirección General de Migración y Extranjería, se trata de un grupo de extranjeros que se encontraban en condición migratoria irregular en el territorio nacional o que ya cumplieron sentencia en Costa Rica.

Migración no informó de cuántas personas se trata, cuáles son sus nacionalidades, ni tampoco explica por qué el operativo es en asocio con Estados Unidos.

El operativo de deportación se llevará a cabo en Base Dos del aeropuerto internacional Juan Santamaría, frente a la sede del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA, durante las primeras horas de la mañana de este viernes.

Trascendió que el vuelo haría varias escalas, según los puntos de destino de los trasladados. Este es el primer ejercicio conjunto de deportación de extranjeros. En el pasado, lo común es que cada persona viajara por separado, en compañía de un policía, en aviones comerciales.

Estos ejercicios tienen costos elevados porque se deben costear los pasajes de la persona deportada y del agente que lo acompaña hasta su destino.