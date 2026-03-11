Sucesos

13 extranjeros en cuarterías de Crucitas detenidos y en proceso de deportación

Los detenidos se encuentran en proceso de deportación, según confirmó Migración

Por Yucsiany Salazar
Los detenidos fueron trasladados a Heredia donde permanecen bajo custodia de Migración.
Los detenidos fueron trasladados a Heredia donde permanecen bajo custodia de Migración. (Migración y Extranjería./Migración y Extranjería.)







