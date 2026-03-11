13 extranjeros en cuarterías de Crucitas detenidos y en proceso de deportación

Los detenidos fueron trasladados a Heredia donde permanecen bajo custodia de Migración.

Un total de 13 extranjeros fueron detenidos durante un operativo realizado en Crucitas de Cutris, San Carlos, Alajuela.

La intervención se llevó a cabo este martes 10 de marzo en conjunto entre la Policía Profesional de Migración y otros cuerpos policiales.

Según el reporte oficial, las autoridades inspeccionaron varias cuarterías en la comunidad, sitios que frecuentemente albergan a personas vinculadas a la minería ilegal, conocidos como “coligalleros”.

En proceso de deportación

En total, los oficiales abordaron a 25 personas. Tras la verificación de estatus, se determinó que 10 mantenían su documentación en regla, mientras que los 13 restantes fueron aprehendidos por su condición migratoria irregular.

Los detenidos fueron trasladados la noche del martes al Centro de Aprehensión en Los Lagos de Heredia, donde quedaron bajo custodia.

“Las personas detenidas se encuentran en proceso de deportación, al encontrarse en condición migratoria irregular”, indicó Migración.

Minería ilegal constante

Crucitas es una de las zonas donde hay presencia constante de personas dedicadas a actividades de minería ilegal. La semana anterior, un oficial de la Fuerza Pública de apellido Carrillo, de 43 años, fue capturado por presuntamente aprovechar su cargo para favorecer a grupos criminales de la región.

Actualmente, el Ministerio Público lo investiga por los delitos de concusión e incumplimiento de deberes. Como medida cautelar, se le impuso una suspensión del cargo por cuatro meses, la cual el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) valora ejecutar sin goce de salario.

Esto es peor que Crucitas

Una investigación exclusiva de La Nación reveló esta semana un nuevo caso de minería ilegal con gran impacto social y ambiental en la zona fronteriza llamada Conchudita.

En este enlace podrá ver la segunda entrega de este reportaje.