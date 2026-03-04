Sucesos

Suspenden a policía investigado por favorecer extracción ilegal de oro en Crucitas

Oficial tampoco podrá ingresar a San Carlos ni Sarapiquí

Por Christian Montero
Un oficial de Fuerza Pública de Upala fue detenido por presuntamente colaborar con el robo de material en Crucitas de San Carlos.
Un oficial de Fuerza Pública de Upala fue detenido por presuntamente colaborar con el robo de material en Crucitas de San Carlos. (Foto: /Foto: cortesía)







