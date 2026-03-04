Suspenden a policía investigado por favorecer extracción ilegal de oro en Crucitas

Un oficial de Fuerza Pública de Upala fue detenido por presuntamente colaborar con el robo de material en Crucitas de San Carlos.

Al oficial de la Fuerza Pública, sospechoso de colaborar con la extracción ilegal de oro en Crucitas de San Carlos, le impusieron varias medidas cautelares por orden del Juzgado Penal de San Carlos.

El Ministerio Público investiga al policía por los delitos de concusión e incumplimiento de deberes en perjuicio de la función pública y fue detenido el domingo anterior por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la zona.

Como resultado de la audiencia de medidas cautelares celebrada el domingo, el juzgado ordenó la suspensión del cargo por un plazo de cuatro meses. Además, el Ministerio de Seguridad Pública valorará que dicha suspensión se ejecute sin goce de salario, conforme a la normativa administrativa aplicable.

Adicionalmente, el despacho judicial impuso al oficial, por el mismo plazo, prohibición de ingresar a los cantones de San Carlos y Sarapiquí y tampoco debe mantener contacto, por cualquier medio, con los testigos ofrecidos por la Fiscalía.

El agente de la Fuerza Pública, identificado con los apellidos Carrillo Castillo, de 43 años, se habría aprovechado de su cargo para, aparentemente, favorecer a grupos criminales que extraen material con oro de Crucitas sin ser aprehendidos por los cuerpos policiales, lo que genera un severo daño ambiental en la zona.

El oficial destacado en el cantón de Upala se encontraba asignado operativamente en Crucitas.

La investigación se originó a partir de una información confidencial. Posteriormente, agentes judiciales realizaron labores de inteligencia que permitieron recabar indicios relacionados con las aparentes omisiones del agente Carrillo, contrarias a sus deberes como funcionario público.

El Ministerio Público informó de que la investigación continúa en curso y que se mantienen abiertas todas las líneas de análisis relacionadas con los hechos denunciados en Crucitas, perteneciente al distrito de Cutris.

Zona intervenida

Crucitas y otras comunidades aledañas están intervenidas por las autoridades de Seguridad Pública debido a la alta incidencia de actividades vinculadas con la extracción ilegal de oro.

En fecha reciente, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, alertó que los mineros ilegales que por años han extraído oro de Crucitas están utilizando nuevas técnicas y se expandieron a otros puntos en la zona norte. El impacto inicial de los coligalleros era de unas 900 hectáreas, y ahora se ha incrementado hasta las 3.000 hectáreas.

Esta expansión también incluye la creación de túneles y piletas para extraer el oro, un sistema distinto al tradicional uso de tómbolas con cianuro y mercurio.

Las autoridades judiciales indicaron que las diligencias continúan en desarrollo, por lo que no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.