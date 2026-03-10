Sucesos

Esto es peor que Crucitas: fuimos a cerro Conchudita, donde una nueva invasión minera llena de cianuro la margen del río San Juan

‘La Nación’ ingresó al cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos, donde una nueva invasión minera llena de cianuro la margen del río San Juan. Esta es una radiografía de la devastación en la zona

EscucharEscuchar
Por Christian Montero y Alonso Tenorio
Mineria Ilegal Conchudita / Marca de Agua LN
Una lona es lo único que aisla al cianuro del suelo en Conchudita. El riesgo de contaminación es latente en todas partes. Estas dos piletas están al fondo de una ladera de 50 metros. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
La Nación en cerro Conchuditaminería ilegalCutrisCerro Conchudita
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.