Sucesos

Minería ilegal se especializó y se expandió afuera de Crucitas, alertó Mario Zamora a diputados

Uso de piletas y extracción de grandes sacos se convirtieron en nuevas técnicas en la zona

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
Coligalleros están usando nuevas técnicas para llevarse el oro de Crucitas. (Adrian soto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mario ZamoraCrucitasColigalleros
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.