Policía decomisó más de mil sacos con material para extraer oro en Crucitas

Material fue devuelto a la naturaleza

Por Christian Montero
1.200 sacos con material minero fue decomisado por la Policía en el cerro Conchuditas en Crucitas de Cutris, San Carlos.
1.200 sacos con material minero fue decomisado por la Policía en el cerro Conchuditas en Crucitas de Cutris, San Carlos. (Foto: Cortesía MS/Foto: cortesía Ministerio de Seguridad)







