Pruebas de un saqueo: Así es el negocio del oro en el cerro Conchudita

Los precios internacionales del oro al alza y una finca llena de vetas del mineral con escasa o nula vigilancia policial se conjugan en un modelo de negocio dorado para coligalleros ilegales. Así operan en el cerro Conchudita

Por Christian Montero y Vanessa Loaiza N.
Mineria Ilegal Conchudita
Con picos, palas y rotomartillos, los coligalleros rompen el cuarzo del suelo para luego tratarlo con cianuro o incluso mercurio, químicos altamente tóxicos. Estos residuos estaban acumulados en Conchudita el fin de semana anterior. (Alonso Tenorio/Atenorio)







