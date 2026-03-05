El Mundo

Trump destituye a la Secretaria de Seguridad Kristi Noem: Audiencia ante el Congreso podría haber provocado la decisión

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, negó declaraciones bajo juramento de Noem sobre anuncios de su departamento; Noem comunica nuevo puesto.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destituyó a la Secretaria de Seguridad Interior (DHS), Kristi Noem. La encargada del departamento había testificado ante el Congreso hace dos días por su trabajo en las redadas antimigrantes a lo largo del país.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kristi NoemDepartment of Homeland SecurityDonald TrumpEstados Unidos
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.