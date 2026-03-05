Trump destituye a la Secretaria de Seguridad Kristi Noem: Audiencia ante el Congreso podría haber provocado la decisión

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destituyó a la Secretaria de Seguridad Interior (DHS), Kristi Noem. La encargada del departamento había testificado ante el Congreso hace dos días por su trabajo en las redadas antimigrantes a lo largo del país.

Trump anunció el despido en su cuenta de Truth Social y adelantó que desea que la sustituya Markwayne Mullin, republicano de Oklahoma.

Noem, excongresista de Dakota del Sur, tuvo que rendir cuentas ante el Congreso esta semana por el despliegue de la policía migratoria en controversiales redadas en distintos estados.

Pero el punto álgido de la audiencia fue una campaña publicitaria del DHS que costó $220 millones; los congresistas cuestionaron el proceso de selección y contratación de las empresas involucradas, pero además la presencia de Noem en los anuncios.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, presta juramento antes de testificar durante una audiencia del Comité Judicial del Senado sobre la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional, en el Capitolio en Washington, el 3 de marzo de 2026. (JIM WATSON/AFP)

Los anuncios presentaban a la secretaria como protagonista, incluida una escena en la que aparece montando a caballo en el célebre Monte Rushmore, en su estado natal, donde fue gobernadora.

“Nunca supe nada al respecto”, afirmó Trump en una entrevista telefónica con Reuters publicada tras el anuncio del despido. En la comparecencia, Noem dijo que sí lo había autorizado el presidente y que se habían seguido “todos los procedimientos legales”.

Noem se pronuncia

Kristi Noem hizo sus primeros comentarios públicos después de que el presidente Donald Trump anunciara su reemplazo como secretaria de Seguridad Nacional.

“Gracias al presidente Trump por nombrarme enviada especial para el Escudo de las Américas. El secretario Rubio y el secretario de Guerra son líderes extraordinarios y espero trabajar estrechamente con ellos para desmantelar los carteles que han inundado nuestro país de drogas y han matado a nuestros hijos y nietos”, escribió en la red social X.

Noem añadió que durante su gestión en el Departamento de Seguridad Nacional se lograron “avances históricos” para volver a hacer de Estados Unidos un país seguro.