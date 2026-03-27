Vea el texto del acuerdo firmado por Rodrigo Chaves que permite a Estados Unidos deportar 25 migrantes por semana a Costa Rica

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, firmó un acuerdo con Estados Unidos que permitirá a la potencia norteamericana deportar hasta 25 personas por semana a suelo costarricense.
Se trata de un memorando de entendimiento bilateral sobre flujos migratorios, mediante el cual se trasladará a personas extranjeras que no son estadounidenses y que están ilegales en EE. UU.
En el documento, se establece que Washington anunciará a Costa Rica el envío de migrantes deportados apenas 48 horas antes del vuelo. San José deberá responder “sin demora”.
El texto íntegro, sin embargo, abre la puerta a recibir más personas si el país se lo solicita al Gobierno de Donald Trump. Además, establece los términos en los que Estados Unidos anunciará a San José los datos de las personas deportadas.
Este es el texto íntegro del acuerdo suscrito por el presidente Rodrigo Chaves y Kristi Noem, quien firmó como secretaria de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos y enviada especial para el Escudo de las Américas.