Política

Vea el texto del acuerdo firmado por Rodrigo Chaves que permite a Estados Unidos deportar 25 migrantes por semana a Costa Rica

El memorando establece avisos con 48 horas de antelación, aceptación ‘sin demora’ y la posibilidad de superar el límite semanal de migrantes enviados

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Por Sebastián Sánchez
Firma del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en el acuerdo migratorio suscrito con Estados Unidos.
Firma del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en el acuerdo migratorio suscrito con Estados Unidos. (Captura/Captura/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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