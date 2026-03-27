Vea el texto del acuerdo firmado por Rodrigo Chaves que permite a Estados Unidos deportar 25 migrantes por semana a Costa Rica

Firma del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en el acuerdo migratorio suscrito con Estados Unidos.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, firmó un acuerdo con Estados Unidos que permitirá a la potencia norteamericana deportar hasta 25 personas por semana a suelo costarricense.

Se trata de un memorando de entendimiento bilateral sobre flujos migratorios, mediante el cual se trasladará a personas extranjeras que no son estadounidenses y que están ilegales en EE. UU.

En el documento, se establece que Washington anunciará a Costa Rica el envío de migrantes deportados apenas 48 horas antes del vuelo. San José deberá responder “sin demora”.

El texto íntegro, sin embargo, abre la puerta a recibir más personas si el país se lo solicita al Gobierno de Donald Trump. Además, establece los términos en los que Estados Unidos anunciará a San José los datos de las personas deportadas.

Este es el texto íntegro del acuerdo suscrito por el presidente Rodrigo Chaves y Kristi Noem, quien firmó como secretaria de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos y enviada especial para el Escudo de las Américas.