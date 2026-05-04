Esto es lo que otros países le habrían dicho al canciller Arnoldo André sobre candidatura de Rebeca Grynspan para dirigir la ONU

El canciller Arnoldo André (a la derecha), acompañó a la costarricense Rebeca Grynspan, en su audiencia pública ante la Asamblea General de la ONU como parte del proceso de elección de la Secretaría General.

A pocos días de que concluya la administración del presidente Rodrigo Chaves, el canciller Arnoldo André Tinoco hizo un balance positivo de la política exterior y aseguró que Costa Rica cierra el cuatrienio con una posición fortalecida en el escenario internacional.

En conversación con La Nación, el jerarca afirmó estar satisfecho con los resultados alcanzados y destacó, entre los principales hitos, el impulso a la candidatura de la economista costarricense Rebeca Grynspan a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

André acompañó a la ex vicepresidenta en la audiencia pública celebrada el 21 de abril ante la Asamblea General del organismo, donde los cuatro aspirantes al máximo cargo de la ONU expusieron sus propuestas y respondieron preguntas de los 193 Estados miembros y de la sociedad civil. En ese proceso, también participaron la chilena Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi y el senegalés Macky Sall.

“Los comentarios de los representantes permanentes de los embajadores ante ONU, directos, sin estar ella presente, hacia mí, fueron positivos. Hay muchos países que discretamente nos han dado el apoyo. No quieren aún expresarlo públicamente, porque esto es un proceso que inicia”, indicó.

Sólida participación, pero no todo está escrito

El canciller Arnoldo André externó satisfacción con el desempeño de Rebeca Grynspan ante las consultas que le fueron planteadas por los Estados miembros de la ONU y la sociedad civil. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El canciller añadió que, aunque los respaldos aún no se formalizan públicamente, existen señales positivas en el plano diplomático. Igualmente, el jerarca brindó su valoración sobre el desempeño de Grynspan.

“De las cuatro exposiciones, objetivamente, desde mi punto de vista, la que mejor expuso o contestó las preguntas fue doña Rebeca Grynspan. Ella se preparó mucho para esa audiencia y creo que fue la que más espontáneamente contestó y con mayor profundidad en todos los temas”, afirmó.

Durante la audiencia, uno de los momentos más sensibles surgió a partir de un cuestionamiento de Ucrania sobre una reunión de Grynspan con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en Moscú. André defendió la respuesta de la candidata.

“Le dijo que fue a Rusia (...), pero también ha ido a Ucrania en otras ocasiones y negoció lo que se llama el Convenio de los Granos del Mar Negro con Ucrania, Rusia y Turquía. Uno de los éxitos que ella puede mostrar es el resultado positivo de esa negociación, que evitó una hambruna mundial por el nivel de precios que iban a tener los alimentos y no salían de Ucrania”, explicó.

El ministro detalló que el proceso continuará en los próximos meses con audiencias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que se realizarían a puerta cerrada, y cuya recomendación final se espera después de la Asamblea General de setiembre. No obstante, advirtió que el escenario aún puede cambiar.

“Nunca se puede excluir que surja un nuevo candidato de repente”, señaló.

Reforma al SICA para destrabar decisiones

En el ámbito regional, André también destacó como uno de los logros de su gestión una reforma recién aprobada que, en su criterio, permitiría sacar del entrabamiento al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), al evitar que los países miembros abusen de sus potestades para bloquear la toma de decisiones, como venía ocurriendo.

Según explicó, en una reunión celebrada la semana anterior en República Dominicana, se aprobó un reglamento de votación que redefine el alcance del consenso entre los países miembros.

Consultado sobre la necesidad de este cambio, el canciller afirmó: “Venía pasando una incorrecta interpretación del pacto de Tegucigalpa, en virtud de la cual prácticamente se le otorgaba a todos los Estados un derecho de veto y de bloqueo de las resoluciones”.

En adelante, la regla del consenso se aplicaría de tal forma que las tres cuartas partes de los miembros puedan aprobar resoluciones cuando hay ausencia de un miembro o no necesariamente unanimidad. “Esa oposición se convierte en un veto disfrazado que impide el avance del Sistema”, agregó.

Con la nueva interpretación, añadió, se busca permitir que el sistema avance mediante mayorías calificadas.

“Y ahora lo reinterpretamos para que sea la voluntad de la mayoría calificada de los ocho miembros que permite el avance del sistema. ¿Por qué es importante? Porque le toca a Costa Rica, ahora en mayo, presentar una terna de candidatos para el próximo secretario general del SICA, a partir de agosto del 2026”.

El país deberá proponer tres nombres para ese cargo; sin embargo, André indicó que solicitó a los demás Estados esperar a la nueva administración para definir esa terna, de modo que sea el equipo de la presidenta electa, Laura Fernández, quien tome la decisión, una vez asuma funciones el próximo 8 de mayo.

Razones detrás de la salida de foro LGBTIQ+

El canciller también abordó la decisión del Gobierno de retirar a Costa Rica de un foro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre derechos de la población LGBTIQ+ y diversidad sexual, una medida que generó cuestionamientos.

Se le consultó si la decisión se tomó como parte de los compromisos que el presidente Rodrigo Chaves asumió con el sector evangélico. No obstante, André aseguró que la recomendación partió de él, con base en la carga de trabajo del servicio exterior.

“Eso fue una decisión que yo le sugerí al presidente (Rodrigo) Chaves, en virtud de la queja de mis diplomáticos de tener que dedicarle muchísimo tiempo profesional y horas de trabajo a resoluciones, en esos gremios, debiendo yo tener que determinar las cargas y distribución de trabajo en nuestros pocos diplomáticos en el extranjero”, explicó.

El jerarca sostuvo que la decisión responde a una priorización de esfuerzos, dado el nivel de avance del país en esta materia. Alegó que Costa Rica está mucho más avanzada que otros países en la protección de los derechos humanos de la población sexualmente diversa.

Insistió en que la idea es que el país se concentre en hacer las modificaciones a nivel nacional que aún requiere para garantizar la plena protección esta población, “porque hay ausencias, hay todavía omisiones que completar, pero a nivel nacional”.

Argumentó que Costa Rica no debe dedicar tiempo “en asuntos de otros países en ese tema”.

“Entonces, no significa que el retiro de la participación de los diplomáticos en ese foro, que es un foro informal, no significa que sea una renuncia a seguir luchando por la protección de los derechos humanos en Costa Rica”, concluyó.