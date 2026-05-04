Política

Esto es lo que otros países le habrían dicho al canciller Arnoldo André sobre candidatura de Rebeca Grynspan para dirigir la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores estuvo con la aspirante costarricense en la audiencia pública que tuvo ante la Asamblea General

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Por Lucía Astorga
La costarricense Rebeca Grynspan participó en una audiencia pública ante la Asamblea General de la ONU como parte del proceso de elección de la Secretaría General.
El canciller Arnoldo André (a la derecha), acompañó a la costarricense Rebeca Grynspan, en su audiencia pública ante la Asamblea General de la ONU como parte del proceso de elección de la Secretaría General. (Naciones Unidas (ONU)/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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