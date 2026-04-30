¿Estará Arnoldo André al frente de Relaciones Exteriores en el gobierno de Laura Fernández? Esto dice el canciller

Arnoldo André, canciller de la República, fue uno de los hombres de confianza de Rodrigo Chaves, desde antes de que este asumiera a la silla presidencial.

A medida que se avecina el final del actual gobierno, crecen las dudas sobre quiénes integrarán el equipo de la presidenta electa, Laura Fernández, en los distintos cargos del Poder Ejecutivo. Las especulaciones no solo giran en torno a las salidas —como es habitual en los cambios de administración—, sino también sobre eventuales continuidades, en una gestión que se ha presentado como una prolongación del gobierno de Rodrigo Chaves.

En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la incógnita es particularmente relevante. Se trata de uno de los seis ministerios que, durante los cuatro años de esta administración, no registró cambios en su jerarca.

Al frente de la diplomacia costarricense ha estado Arnoldo André Tinoco, de 65 años, abogado especializado en Derecho Internacional, empresario y expresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Es considerado uno de los principales hombres de confianza del presidente Chaves, incluso desde antes de su llegada al poder.

Consultado sobre su futuro, el canciller respondió con cautela: “Lo que Dios quiera”.

El jerarca aseguró sentirse satisfecho de su gestión. “He cumplido con la responsabilidad que me encomendó don Rodrigo Chaves. He trabajado con mucha energía, ilusión y pasión; me ha gustado”, afirmó.

Entre los principales logros de su administración a lo interno de la Cancillería, André destacó la profesionalización de la carrera diplomática, la reorganización de tareas y el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional.

“Estoy para servirle a Costa Rica. Si la presidenta electa considera que puedo aportar, en la posición que ella estime conveniente, estaré dispuesto; y si no, también tengo suficientes asuntos en el sector privado”, señaló.

En cuanto a si extraña el ejercicio liberal de la abogacía, indicó que sus funciones como canciller no han estado alejadas de su trayectoria profesional.

“No me fue muy ajeno, porque la profesión que yo ejercía antes era abogado de negocios: una labor de servicio, de poner de acuerdo a las personas y de resolver problemas. ¿Por qué surgen los problemas? Por falta de comunicación. Cuando la comunicación falla, aparecen los conflictos. Eso es lo que hacía antes y lo que hago ahora”, explicó.

Fernández anunciará a los miembros de su gabinete en un acto público programado para el próximo 5 de mayo. Los nuevos jerarcas asumirán funciones el 8 de mayo.

André acompañó a Chaves desde el inicio de su campaña electoral, que culminó con su llegada a la Presidencia en 2022. Incluso presidió la sociedad ATA Trust Company, encargada de administrar el polémico fideicomiso que financió la primera etapa de la campaña, mediante una estructura paralela a las cuentas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Este caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de la República. En junio de 2025, el Ministerio Público presentó ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia una acusación con solicitud de levantamiento de fuero y apertura a juicio contra André y otros seis integrantes de los supremos poderes, por su presunta participación en delitos relacionados con financiamiento político ilícito.

Entre los imputados figuran también el presidente Rodrigo Chaves; el exvicepresidente y actual diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Stephan Brunner; y los exdiputados oficialistas Pilar Cisneros, Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y Waldo Agüero.