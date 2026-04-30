Política

¿Estará Arnoldo André al frente de Relaciones Exteriores en el gobierno de Laura Fernández? Esto dice el canciller

André es uno de los seis ministros que se mantuvieron en el cargo durante los cuatro años del gobierno de Rodrigo Chaves; el resto de las carteras sufrieron cambios

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Por Lucía Astorga
Arnoldo André Tinoco, canciller de la Repúlbica.
Arnoldo André, canciller de la República, fue uno de los hombres de confianza de Rodrigo Chaves, desde antes de que este asumiera a la silla presidencial. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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