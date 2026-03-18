Laura Fernández evalúa resultados de ministros y currículums de diputados para conformar gabinete

El diputado Carlos Andrés Robles (izq.), del PUSC, confirmó que envió sus atestados para que lo tomen en cuenta en el gobierno de Laura Fernández.

Aunque ya pasaron 44 días desde que ganó la Presidencia de la República en las elecciones nacionales del primer domingo de febrero, la presidenta electa, Laura Fernández, aún no ha revelado uno solo de sus futuros ministros.

Desde que fue nombrada como ministra de la Presidencia para los últimos días del gobierno de Rodrigo Chaves, la funcionaria se ha dedicado más a realizar reuniones vinculadas a ese cargo con jefes de las fracciones políticas y a aparecer en las conferencias del presidente.

Mientras tanto, los postulantes a los diferentes ministerios del Poder Ejecutivo y a las presidencias ejecutivas de las instituciones públicas son cada día más.

De hecho, no solo los diputados del partido de gobierno pretenden un puesto en el Consejo de Gobierno, sino también congresistas de partidos aliados, como Carlos Andrés Robles y María Marta Carballo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y el exsocialcristiano Leslye Bojorges, entre otros.

Además, varios de los actuales jerarcas aspiran a mantenerse como funcionarios de la próxima administración, mientras que otros ya se han adelantado a decir que prefieren no seguir en el gobierno.

Este lunes, después de reunirse con los ocho diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la presidenta electa, Laura Fernández, reconoció que está haciendo evaluaciones del trabajo de los diferentes ministros y presidentes ejecutivos que aspiran a quedarse, para definir si realmente valdría la pena mantenerlos en esas funciones.

Laura Fernández dice que se está reuniendo con los ministros para evaluar su trabajo y definir si los mantiene en sus cargos. En la foto, Paula Bogantes, del Micitt; Leonardo Sánchez, de Educación, y Rudolf Lücke, de Hacienda, con el viceministro hacendario, Luis Molina, durante la negociación del FEES. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

En declaraciones a la prensa, la ministra dijo que sostiene reuniones con todos los ministros, presidentes ejecutivos y directores de instituciones estratégicas para el país.

“Estoy haciendo una evaluación de qué hicieron bien, qué no salió tan bien y por qué no salió bien. Tomaré la decisión de conformación del gabinete, espero yo, a finales del próximo mes”, respondió Fernández a los medios.

Respecto a la eventual continuidad de varios de esos jerarcas en periodo de evaluación, la presidenta electa dijo que las personas que lo han hecho bien, “por supuesto que ojalá acepten permanecer en el cargo; es parte de lo que conversaré con quienes yo desee que permanezcan”.

Fernández se refirió también a casos como el de la vicepresidenta de la República y ministra de Salud, Mary Munive, quien adelantó en declaraciones a la prensa que está muy cansada de ejercer funciones en el Poder Ejecutivo, por lo que no seguirá como funcionaria.

“Es por el desgaste que este tipo de puestos tienen en la vida privada y familiar. Es el tipo de valoraciones que estoy haciendo”, indicó Fernández.

Sobre los diputados que pretenden un cargo en su gabinete, la ministra de Presidencia aseguró que ella les agradece “a todos los costarricenses que tienen una vocación de servicio”, pues dijo que conoce “el honor que es servir a la patria, pero también lo desgastante que es, en tiempo y pérdida de la privacidad, incluso familiar”.

“Si hay algún diputado que quiera seguir sirviéndole al país, por supuesto que yo analizaré su currículum, como estoy valorando el de muchas otras personas”, dijo Fernández.

Aclaró que se inclinará en función de los perfiles, la idoneidad y lo que considere mejor para integrarse a su equipo de trabajo.