Política

Laura Fernández evalúa resultados de ministros y currículums de diputados para conformar gabinete

Presidenta electa dijo que definirá sus jerarcas hacia finales de abril

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Por Aarón Sequeira
Plenario. diputados. Asamblea Legislativa. Congreso.
El diputado Carlos Andrés Robles (izq.), del PUSC, confirmó que envió sus atestados para que lo tomen en cuenta en el gobierno de Laura Fernández. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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