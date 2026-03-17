Política

Laura Fernández: ‘A los 57 diputados electos, les invito a cerrar filas en esta cruzada nacional de mano dura contra los delincuentes’

La presidenta electa defendió que el país “está mejor que hace cuatro años” y aseguró que mantendrá una línea firme contra el crimen organizado

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Por Cristian Mora y Lucía Astorga
Laura Fernández, presidenta electa de la República, afirmó que su administración tendrá un enfoque de mano dura contra la criminalidad.
Laura Fernández, presidenta electa de la República, afirmó que su administración tendrá un enfoque de mano dura contra la criminalidad. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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