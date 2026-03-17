Laura Fernández: ‘A los 57 diputados electos, les invito a cerrar filas en esta cruzada nacional de mano dura contra los delincuentes’

Laura Fernández, presidenta electa de la República, afirmó que su administración tendrá un enfoque de mano dura contra la criminalidad.

La presidenta electa, Laura Fernández, hizo un llamado a los 57 diputados que asumirán funciones el próximo 8 de mayo, a acompañarla en una estrategia de “mano dura” contra la delincuencia. El llamado está incluido en el discurso que pronunció tras recibir las credenciales que la acreditan como la futura ocupante de la silla presidencial.

“A los 57 diputados electos, les invito a cerrar filas conmigo en esta cruzada nacional, una cruzada que debe ser de mano dura contra los delincuentes”, afirmó Fernández, al tiempo que lanzó un mensaje directo al narcotráfico y al crimen organizado: “Voy por ustedes, no los queremos en Costa Rica”.

La futura cabeza del Poder Ejecutivo aseguró que no permitirá que estas estructuras sigan “causando dolor”, ni que el país pierda la paz en los hogares, y prometió una línea firme en materia de seguridad.

En su intervención, Fernández también defendió la situación actual del país y sostuvo que Costa Rica “está mejor que hace cuatro años”. Según dijo, esa afirmación se respalda en datos económicos y sociales que, a su criterio, evidencian una mejora en la calidad de vida de la población.

Además, aseguró que el país se encuentra “muy cerca de erradicar la pobreza extrema”, y planteó que su gobierno dará continuidad a una ruta basada en el respeto y la igualdad.

La presidenta electa también apeló a una narrativa de renovación política, al señalar que su administración traerá “aire fresco” y una “nueva política”, al tiempo que defendió acciones contra la corrupción.

“Hemos ido sacando la pus, la corrupción”, manifestó.

Fernández asumirá la Presidencia en medio de un contexto marcado por la preocupación ciudadana por la seguridad y el avance del crimen organizado, temas que perfila como ejes centrales de su gestión.