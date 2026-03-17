Política

Laura Fernández recibe credencial de presidenta electa número 50 de Costa Rica en TSE

TSE también acreditó a los vicepresidentes Francisco Gamboa y Douglas Soto, quienes asumirán junto a Fernández el 8 de mayo

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Por Cristian Mora y Lucía Astorga
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) entregó las credenciales a Laura Fernández como presidenta electa de la República.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) entregó las credenciales a Laura Fernández como presidenta electa de la República. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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