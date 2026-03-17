Laura Fernández recibe credencial de presidenta electa número 50 de Costa Rica en TSE

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) entregó las credenciales a Laura Fernández como presidenta electa de la República.

Laura Fernández recibió este martes las credenciales que la acreditan como presidenta electa número 50 de la República de Costa Rica, para el periodo constitucional 2026-2030, por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El acto oficial comenzó con un discurso de la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, quien destacó el trabajo realizado por el órgano electoral para llevar a buen puerto las elecciones nacionales del 2026.

“Para todas las personas que trabajamos en esta institución y aún más para toda la familia electoral que está en el corazón de los costarricenses, la entrega de credenciales representa un momento de enorme satisfacción, porque concluye el proceso electoral que, si bien no agota nuestras funciones, que son permanentes y van más allá de las elecciones, incluida la materia registral y civil, sí es la actividad de más alta y sensible responsabilidad a nuestro cargo”, expresó Zamora.

Fernández obtuvo 1.243.141 votos en los comicios del 1.º de febrero, una ventaja de 381.262 sufragios sobre su más cercano rival, Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien sumó 861.879.

La asunción de Fernández, politóloga de 39 años, marcará la segunda ocasión en que una mujer encabeza el Poder Ejecutivo, luego de que Laura Chinchilla hiciera historia en 2010.

El TSE también acreditó al economista Francisco Gamboa como primer vicepresidente y al abogado y empresario Douglas Soto como segundo vicepresidente.

Las autoridades electas asumirán funciones a partir del próximo 8 de mayo, a la 1:00 p.m., en una ceremonia en el Estadio Nacional de Costa Rica, en La Sabana, según informó la Comisión Organizadora del Traspaso de Poderes.