Política

¿Dónde será el traspaso de poderes de Laura Fernández?

La presidenta electa confirmó que impulsa una sede para la ceremonia del 8 de mayo

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Laura Fernández y Rodrigo Chaves, conferencia de prensa
Laura Fernández, presidenta electa, recibirá la banda presidencial de manos del mandatario Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezTraspaso de poderesCambio de gobierno
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.