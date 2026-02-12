¿Dónde será el traspaso de poderes de Laura Fernández?

Laura Fernández, presidenta electa de la República, confirmó este jueves su interés en que el Estadio Nacional sea el escenario del traspaso de poderes del próximo 8 de mayo, cuando recibirá la banda presidencial de manos del mandatario Rodrigo Chaves.

La también ministra de la Presidencia dio a conocer su intención durante una entrevista con el programa Nuestra Voz. “Yo espero que podamos hacer un traspaso de poderes lindísimo, donde todo el pueblo de Costa Rica que quiera participar pueda venir, estoy tratando de organizarlo en el Estadio Nacional”, declaró Fernández, electa en representación del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO).

La jerarca expresó su deseo de que “sea una actividad grande” y en un lugaro abierto al público. “Quiero que sea un día especial, de alegría, de júbilo, de demostrarle al mundo por qué Costa Rica es una democracia madura, sólida, que vive estos procesos con paz, con libertad, con armonía, los cambios de mando sin ninguna amenaza de autoritarismo, de dictaduras, de levantamientos armados. Somos un ejemplo al mundo”, manifestó.

Para avanzar en los preparativos, Fernández relató que ya ha conversado con el canciller, Arnoldo André Tinoco, en vista de que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el que lleva la batuta de la Comisión de Traspaso de Poderes.

Rodrigo Chaves también planteó inicialmente celebrar su traspaso de poderes en el Estadio Nacional; sin embargo, la ceremonia finalmente se realizó en el plenario de la Asamblea Legislativa.

En ese momento, la diputada oficialista Pilar Cisneros afirmó que ella le sugirió al entonces mandatario electo trasladar la actividad al Congreso con el fin de reducir costos.

“Estamos en un país en crisis, ¿usted cree que nos queremos gastar no sé cuántos cientos de millones de colones para hacer una actividad festiva? Lo vacilaba a don Rodrigo y le decía que, más bien, la fiesta del traspaso de poderes debería ser después de haber hecho un magnífico gobierno de cuatro años”, declaró la legisladora a La Nación.

Según explicó el canciller Arnoldo André Tinoco el 7 de octubre ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, se prevé destinar ¢100 millones para la ceremonia de cambio de mando, “al igual que hace cuatro años”.

Durante la audiencia, realizada en el marco de la discusión del Presupuesto Nacional 2026, el jerarca recordó que, en 2022, parte de esos recursos no se utilizaron gracias al apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

“Cuando asumió el presidente Chaves Robles, tuvimos la dicha de que el BCIE subsidió muchísimo de eso y no se gastó todo ese presupuesto. Yo tendría la fe y esperanza de que vuelva a suceder eso y de esos ¢100 millones no los gastemos todos en el cambio o traspaso de poderes en mayo del 2026″, declaró.

La última vez que el Estadio Nacional sirvió como escenario para un traspaso de poderes fue en 2014, cuando Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), asumió la Presidencia de la República.

Su sucesor, Carlos Alvarado, también del PAC, optó por llevar la ceremonia a Cuesta de Moras y organizó el cambio de mando en la Plaza de la Democracia.