Laura Fernández nombrará 24 puestos clave en instituciones financieras públicas

El Consejo de Gobierno designará a 25 de los 35 miembros de juntas directivas en las principales instituciones financieras públicas.

El gobierno de la presidenta electa, Laura Fernández, nombrará 24 puestos clave en cinco instituciones públicas vinculadas al ámbito financiero nacional en los primeros meses de su mandato.

La nueva administración tendrá que renovar algunos puestos en las juntas directivas del Banco Nacional de Costa Rica (BN), el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Popular, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).

En el caso del Banco Nacional, el BCR y el INS, la permanencia en la silla directiva es por un plazo de ocho años. En el Banco Popular y el Banhvi, la designación es por cuatro.

Para las entidades bancarias, las personas designadas para ocupar estos puestos deben estar al día con sus obligaciones tributarias, crediticias y con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En el BN se deberán elegir tres de los siete miembros que integran la Junta Directiva, a quienes se les vence el nombramiento el próximo 31 de mayo. Marvin Arias, Ruth Alfaro y Rodolfo González terminan su designación.

Los siete directivos actuales del BN fueron restituidos por la Sala Constitucional en 2025, luego de que el Gobierno los separara debido a una disputa relacionada con el nombramiento de la gerente general, Rosaysella Ulloa.

El BN señaló que el proceso de nombramiento de los nuevos miembros de la Junta recae en el Consejo de Gobierno. Añadieron que los otros cuatro directivos continuarán en sus labores hasta la conclusión de su periodo, en 2030.

La entidad explicó que la normativa establece que en un periodo de gobierno de cuatro años se renuevan tres miembros y en el siguiente, los cuatro restantes, existiendo así alternancia entre las distintas administraciones.

En el BCR, tres de las siete sillas que conforman la Junta Directiva deberán renovarse en mayo próximo. El nombramiento de Mahity Flores, Jean Carlo Calderón y Néstor Solís expira el 31 de ese mes.

La entidad bancaria explicó que el nombramiento de los nuevos directores, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, es una competencia del Consejo de Gobierno.

El BCR indicó que la normativa no establece plazos ni procedimientos concretos para la escogencia de los funcionarios. El tiempo que tome la designación de los sustitutos también corresponde al Consejo de Gobierno.

La legislación permite la reelección de los directores, ya que no existe una limitación o restricción que impida mantenerlos en el cargo, si así lo considera el Consejo de Gobierno.

Cada director designado en el BN y el BCR recibe una dieta bruta de ¢209.615 por participar en las sesiones de Junta. A ese monto se le aplica una retención del 15% por concepto de renta, por lo que el pago neto es de ¢178.172.

En el INS, cuatro directivos deberán nombrarse en mayo de este año, mientras que los otros tres continuarán en su cargo hasta mayo de 2030. Las personas a quienes se les vence la designación pueden ser reelectas. De hecho, tres de los nombramientos vigentes en la Junta corresponden a directivos que fueron reelegidos.

El Instituto explicó que la presidencia ejecutiva y los otros seis directivos son designados por el Consejo de Gobierno. Estos últimos no pueden ser empleados del INS ni colaborar, como trabajadores, directivos o accionistas, en entidades aseguradoras privadas o en otras que pertenezcan a grupos financieros.

Los miembros de la Junta Directiva del Instituto reciben un pago bruto de ¢90.000 por cada sesión. La presidenta ejecutiva de la aseguradora estatal no recibe dieta, porque tiene salario.

Renovación completa

En el Banco Popular (BP), el nombramiento de los siete directivos vence el 31 de julio. En esta entidad, el Poder Ejecutivo eligió a todos los miembros de la Junta Directiva, luego de que rechazara a los designados por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del BP.

Habitualmente, la Junta Directiva del Banco Popular está conformada por tres directivos nombrados por el Consejo de Gobierno y cuatro por la Asamblea de Trabajadores, la cual está integrada por delegados de 10 sectores distintos. Estos deben ser ratificados por el Ejecutivo.

El Banco indicó que la Asamblea debería instalarse durante el mes de julio para designar cuatro personas (dos mujeres y dos hombres), quienes se integrarían a la Junta Directiva a partir del 1. ° de agosto de 2026.

El Poder Ejecutivo designa a las tres personas adicionales, quienes asumirán funciones a partir de la misma fecha, por un período de cuatro años. El BP señaló que el proceso que puede requerir mayor tiempo previo es el de la Asamblea.

En el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) también se deberán nombrar siete directivos, ya que todas las designaciones vencen en mayo próximo: tres el día 8 y las cuatro restantes el 31.

En el Banhvi, la Junta está conformada por tres representantes del sector público, uno con edades entre los 18 y los 35 años, proveniente del Viceministerio de Juventud, y dos más de otros ministerios.

A ellos se suman dos representantes del sector privado y otros dos de partidos políticos con representación en la Asamblea. En ambos casos, deben contar con conocimiento y experiencia en áreas relacionadas con el desarrollo socioeconómico, preferiblemente en vivienda.

La entidad explicó que la selección de directivos inicia con la apertura de un expediente personal y de antecedentes para cada postulante propuesto por la institución correspondiente, la cual debe enviar una terna por cada puesto.

El Consejo de Gobierno es el encargado de designar a las personas. Si, transcurridos treinta días naturales desde la vacancia del puesto, el Ejecutivo no define a los postulantes, las ternas se envían a la Asamblea Legislativa para su trámite y la elección de los representantes.

Al igual que en el BN y el BCR, los directivos del Banhvi y BP reciben una dieta bruta de ¢209.615 por participar en las sesiones de Junta. A ese monto se le aplica una retención del 15% por concepto de renta, por lo que el pago neto es de ¢178.172.

Las juntas directivas son los máximos órganos de dirección de las entidades financieras. Se encargan de definir la política financiera y económica, nombrar a la alta gerencia, aprobar el presupuesto anual y avalar la estrategia del negocio, entre otras funciones.